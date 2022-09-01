كريبتو دوت كوم تتراجع عن صفقة رعاية بقيمة ٤٩٥ مليون دولار مع الدوري الأوروبي

يقال إن بورصة كريبتو دوت كوم قد انسحبت من صفقة رعاية بقيمة نصف مليار دولار مع اتحاد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ووفقًا لتقرير يوم الأربعاء من سبورت بيزنس، انسحبت كريبتو دوت كوم من اتفاقية بقيمة ٤٩٥ مليون دولار مع اتحاد الرابطات الأوروبية لكرة القدم، أو UEFA، والتي كانت على وشك أ يتم توقيعها بسبب فريقها القانوني الذي أشار إلى مخاوف تنظيمية بشأن تراخيص البورصة في المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا. لو تمت الصفقة، لكانت العلامة التجارية لكريبتو دوت كوم موجودة في دوري أبطال أوروبا لمدة خمسة مواسم بتكلفة تقارب ١٠٠ مليون دولار في الموسم، تنتهي في عام ٢٠٢٧.

وقد أفادت وكالة الأخبار الرياضية أن كريبتو دوت كوم قد تدخلت كراعٍ محتمل بعد أن أسقط دوري أبطال أوروبا شركة الطاقة الروسية المملوكة للدولة غازبروم ردًا على غزو البلاد لأوكرانيا. ففي أعقاب الإجراءات التي اتخذتها روسيا، أعلنت أجزاء كثيرة من أوروبا عن خطط للاستقلال عن إمدادات البلاد من النفط والغاز في محاولة للامتناع عن مساعدة اقتصادها خلال الحرب.

كانت كريبتو دوت كوم قد أعلنت سابقًا عن رعايات كبيرة للأماكن والفرق الرياضية ودفعت ملايين الدولارات في تكاليف الإعلانات. وكانت الشركة قد أظهرت الممثل مات ديمون في إعلانها التلفزيوني "Fortune Favours the Brave"، والذي تم إطلاقه في أكتوبر.