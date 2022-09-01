كايل روش يطلب الانسحاب من ممارسة دعوى جماعية بعد تسريب لمقطع فيديو

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 08:41 مساءً - وفي أعقاب الادعاءات التي قدمتها كريبتو ليكس، تقدم محامي العملات المشفرة البارز كايل روش بطلب الانسحاب كمستشار في العديد من الدعاوى القضائية الجماعية الخاصة بالعملات المشفرة.

ووفقًا لسلسلة من سجلات المحكمة الصادرة يوم ٣١ أغسطس، من المفهوم أن شركة روش "لم تعد متورطة" في ممارسة الدعوى الجماعية الخاصة بشركة روش فريدمان.

كما تقدمت شركة المحاماة بطلب لسحب شركة روش كمستشار في الدعاوى الجماعية التي تشمل ترون وغلوبال تريدينغ.

في طلب للانسحاب من منصب المحامي في قضية التقاضي بشأن أصول تيثر وبيتفينكس كريبتو، قالت شركة روش فرديمان القانونية الخاصة بالعملات المشفرة إن "روش" سينسحب كواحد من محامي الدعوى الجماعية المقترحة.

لا تعني الاقتراحات أن الدعاوى القضائية سيتم إسقاطها تمامًا، حيث لا يزال بإمكانها المضي قدمًا بدون روش.

يأتي انسحاب روش من الدعوى القضائية وسط التداعيات المستمرة من كشف كريبتو ليكس الأخير، والذي يعرض مقاطع فيديو لروش يُزعم أنه يكشف عن علاقة مع آفا لابز، و "ميثاق سري" لـ "إلحاق الضرر" بالمنافسين من خلال النظام القانوني للولايات المتحدة.

في ٣٠ أغسطس، أصدر روش بيانًا ينفي فيه المزاعم، مدعيًا أنها محاولة من قبل مدعى عليه ساخط من قضية سابقة.