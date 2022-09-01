عملاق التكنولوجيا "ميتو" يخسر أكثر من ٤٣ مليون دولار من استثماراته بالعملات المشفرة في السوق الهابطة

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 05:53 مساءً - تصدرت شركة "ميتو" العملاقة للتكنولوجيا في هونغ كونغ عناوين الصحف في أبريل من العام الماضي بعد أن أبلغت عن ما يقرب من ١٠٠ مليون دولار من حيازات العملات المشفرة. ومع ذلك، مع ظهور السوق الهابطة، فقدت شركة التكنولوجيا ما يقرب من نصف تقييم مقتنياتها من العملات المشفرة.

ووفقًا لتقرير إعلامي محلي، أبلغت "ميتو" عن خسارة انخفاض في القيمة بأكثر من ٣٠٠ مليون يوان، أي حوالي ٤٣,٤ مليون دولار، في مقتنياتها من العملات المشفرة. وخسارة انخفاض القيمة هي خسارة في قيمة الأصل عندما تقل عن القيمة الدفترية للاستثمار.

وقد كشفت وثيقة مالية مقدمة أن خسارة انخفاض القيمة قد تضاعفت أكثر من الربع الأخير، وهو أمر توقعته الشركة في وقت سابق. حيث قال عملاق التكنولوجيا إن ممتلكاته من العملات المشفرة قد تؤثر على صافي خسارة الشركة بحلول نهاية النصف الأول من العام.

وفي وثيقة قدمتها الشركة في يوليو، أبلغت "ميتو" عن حيازات عملات مشفرة تبلغ حوالي ٩٤٠ بيتكوين (BTC) و٣١٠٠٠ إيثريوم (ETH)، تم شراؤها مقابل ٤٩,٥ مليون دولار و٥٠,٥ مليون دولار على التوالي. وقد تم الإبلاغ عن صافي استثمار عملات مشفرة للشركة بحوالي ١٠٠ مليون دولار، وخسرت الشركة ما يقرب من نصف تقييمات استثماراتها بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠٢٢، بسبب الانكماش الحالي في سوق العملات المشفرة.