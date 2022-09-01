إندونيسيا تخطط لإنشاء بورصتها للعملات الرقمية بحلول نهاية عام ٢٠٢٢

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 05:53 مساءً - عادت حكومة إندونيسيا إلى خطتها لإنشاء بورصة للأصول الرقمية، والتي تم الإعلان عنها علنًا لأول مرة في عام ٢٠٢١. ومن المقرر إنشاء ما يسمى بـ "بورصة العملات الرقمية" بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

ووفقًا لـ ديل ستريت آسيا، أكد نائب وزير التجارة الإندونيسي جيري سامبواغا خلال قمة NXC الدولية ٢٠٢٢ في بالي أن البلاد لا تزال تخطط لإطلاق بورصة العملات الرقمية، في حين تم تأجيل المشروع بأكمله بسبب الاستعدادات الإضافية:

"سوف نتأكد من أنه قد تم اتخاذ كل المتطلبات والإجراءات والخطوات اللازمة."

كما وصف سامبواغا بعض المهام التحضيرية التي لا مفر منها قبل الإطلاق، مثل تقييم الكيانات التي "يمكن إدراجها في البورصة" وتحديد الحد الأدنى من المتطلبات لها.

وقد وصف الرئيس التنفيذي لشركة توكوكريبتو، وهي واحدة من ٢٥ بورصة عملات مشفرة مرخصة في إندونيسيا بحصة كبيرة مملوكة لشركة باينانس، بانغ هوي كاي، مشروع البورصة بأنه محفز للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة في إندونيسيا.

ظهر الإعلان الأول عن البورصة الوطنية للعملات المشفرة في إندونيسيا في ديسمبر ٢٠٢١، وفي ذلك الوقت، قيل إن مشروعًا مشتركًا أطلقه ذراع رأس المال الاستثماري لشركة الاتصالات المملوكة للدولة بي تي تيليكوم إندونيسيا وأحد أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، باينانس.

وووفقًا لبيانات من وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا في عام ٢٠٢١، ارتفع إجمالي حجم المعاملات لأصول العملات المشفرة في إندونيسيا بأكثر من ١٠٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، إلى ٨٥٩,٤ تريليون روبية (٥٧,٧ مليار دولار). وما يقرب من ٤٪ من سكان البلاد، أي أقل بقليل من ١١ مليون شخص، يستثمرون في العملات المشفرة.