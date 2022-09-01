إغلاق بروتوكول للتمويل اللامركزي بعد أشهر من اختراق راري فيوز

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 05:53 مساءً - أعلن بروتوكول التمويل اللامركزي (DeFi) بابيلون فاينانس أخيرًا أنه سيغلق بعد شهور من محاولة التعافي من الزخم السلبي الذي تسبب فيه استغلال راري فيوز.

ففي بيان، أوضح المؤسس رامون ريكويرو أن المنصة شهدت سلسلة سلبية لا يمكن التغلب عليها على الرغم من جهود فريقهم لتحمل تأثير الدومينو الناجم عن الاختراق. ووفقًا لريكويرو، فقد البروتوكول ٣,٤ ملايين دولار في الاختراق. بعد ذلك، ارتفع إجمالي القيمة المحجوزة داخل المنصة من ٣٠ مليون دولار إلى ٤ ملايين دولار. وما زاد الطين بلة، تم التخلي عن تجمع فيوز، مما أدى إلى إخراج سوق الإقراض بقيمة ١٠ ملايين دولار، حسبما أشار ريكويرو.

حيث قال مؤسس بروتوكول التمويل اللامركزي أنه مع ظهور المشكلات، انتقل التوكن الأصلي BABL لشركة بابيلون فاينانس أيضًا من ٢٠ دولارًا إلى ٦ دولارات، مما خسر شهورًا من المدرج للفريق.

إلى جانب ذلك، أوضح المؤسس خيارات التمويل باستخدام BABL حيث أصبحت الضمانات مستحيلة، ولم يكن خيار جمع الأموال باستخدام التوكنات ممكنًا أيضًا بسبب انخفاض سعره. حيث غرد أن:

قال المؤسس أيضًا أنه كإجراء نهائي من فريقه الأساسي، سيتم توزيع جميع المقتنيات المتبقية من خزانتهم على حاملي توكنات BABL وhBABL بدءًا من ٦ سبتمبر. كذك قال الفريق أيضًا إنه سيعيد جميع التوكنات الممنوحة وغير المكتسبة.

بعد الإعلان، انخفض سعر BABL بنسبة ٩٩٪، ووصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند ٠,٢٣ دولار لكل توكن. وفي وقت كتابة هذا التقرير، تم تداول التوكن عند ٠,٤٤ دولار.