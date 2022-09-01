وصي بورصة ماونت غوكس يصدر تحديثًا لإجراءات السداد

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 12:48 صباحاً - أصدر نوبواكي كوباياشي، وصي بورصة ماونت غوكس، معلومات محدثة يوم الأربعاء فيما يتعلق بخطة إعادة التأهيل لدائني بورصة العملات المشفرة التي توقفت عن العمل منذ فترة طويلة. ووفقًا للملف، تبدأ الفترة المرجعية للتقييد يوم ١٥ سبتمبر. خلال هذه المرحلة، "يُحظر التنازل أو النقل أو الخلافة أو تقديم ضمانات أو التصرف بوسائل أخرى لمطالبات إعادة التأهيل".
كما أكد كوباياشي أن أمام الدائنين حتى ١٥ سبتمبر لتقديم مطالبات بشأن الأموال المفقودة عندما انهارت بورصة العملات المشفرة في عام ٢٠١٤:
"أثناء التعيين، وما إلى ذلك. خلال الفترة المرجعية للتقييد، سيتوقف أمين إعادة التأهيل عن قبول طلبات إجراءات تحويل المطالبات من خلال نظام تقديم مطالبات إعادة التأهيل."
الوثيقة غير واضحة بشأن الموعد النهائي لفترة التقييد لكنها تؤكد أنه سيتبعها أول دفعة كاملة للدائنين، على النحو المبين في خطة إعادة التأهيل المعتمدة من قبل ما يقرب من ٩٩٪ من المستخدمين المؤهلين المتأثرين بالقضية.
ذكر الملف أيضًا أنه إذا تم تقديم إشعار بالنقل خلال فترة التقييد، فقد لا يتمكن الوصي من تحديد من الذي ينبغي أن يتلقى مبلغ السداد:
"قد يؤدي هذا إلى عدم قدرة الدائنين في مرحلة إعادة التأهيل على تلقي دفعات السداد، وتأخير تاريخ السداد بشكل كبير مقارنة بدائني إعادة التأهيل الآخرين، أو في أسوأ الأحوال، قد يتم إيداع مبلغ السداد لدى مكتب الشؤون القانونية بطوكيو وفقًا للقوانين واللوائح."
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