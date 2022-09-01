محفظة الأجهزة تريزور تتيح عمليات الشراء المباشرة للعملات المشفرة باستخدام مون باي

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 12:48 صباحاً - تتجه شركة تريزور إلى تمكين عمليات الشراء المباشرة للعملات المشفرة من خلال شراكة جديدة مع شركة التكنولوجيا المالية الناشئة مون باي.

حيث أبرمت تريزور، وهي شركة أجهزة محافظ مقرها جمهورية التشيك، شراكةً مع مون باي للسماح لعملائها بشراء العملات المشفرة مباشرةً في محفظة أجهزتهم، وفقًا لإعلان يوم الأربعاء.

مون باي هي خدمة دفع بالعملات المشفرة تتيح للمستخدمين شراء وبيع العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs) باستخدام بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان وطرق الدفع الأخرى، وهي مدعومة من مستثمرين كبار في الصناعة بما في ذلك تايغ غلوبال وكواتو. في أبريل ٢٠٢٢، جمعت الشركة ٨٧ مليون دولار من مستثمرين مثل جاستن بيبر وسنوب دوغ للتركيز على التوكنات غير القابلة للاستبدال وويب ٣.

يعتمد التعاون مع مون باي على شراكة تريزور السابقة مع إنفيتي، وهي أداة مقارنة بورصات عملات مشفرة مدمجة مباشرةً في المحفظة.

مثل تريزور، إنفيتي هي شركة ناشئة تعمل تحت الشركة الأم ساتوشي لابز. وتربط المنصة العملاء ببورصات الشركاء الموثوق بهم لتوفير صفقات مباشرة إلى الحفظ بطرق دفع مختلفة. توفر المنصات الثلاثة مجتمعة ميزات الشراء والبيع والتبادل مباشرة في محفظة تريزور.

ويتيح التكامل الجديد للعملاء شراء وبيع عدد كبير من العملات المشفرة من خلال محفظة عملات مشفرة غير حفظية، مما يساعد المستخدمين على حماية أموالهم بشكل أفضل. وفي وقت كتابة هذه السطور، كانت تريزور تدعم أكثر من ١٠٠٠ عملة مشفرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وتيثر (USDT) وBNB وكاردانو (ADA) وغيرها.