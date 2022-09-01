بايبيت توسّع أزواج تداول USDC الفورية مع نمو دعم العملات المستقرة

تام شمس - الخميس 1 سبتمبر 2022 12:48 صباحاً - دخلت بايبيت في شراكة مع شركات إصدار العملة المستقرة سيركل إنترنت فينانشيال لتوسيع مجموعتها من أزواج التداول الفوري المقومة بعملة USDC - وهي خطوة تقول الشركة إنها ستزيد من وصول الأفراد والمؤسسات إلى المنتجات التي يتم تسويتها بعملة USDC.

بموجب اتفاقية الشراكة، ستقوم بايبيت بتوسيع أزواجها الفورية من USDC لتشمل العديد من العملات المشفرة الإضافية وإجراء تحويلات تلقائية بين الدولار الأمريكي وUSDC، حسبما كشفت الشركة يوم الأربعاء. حيث قالت بايبيت إنها تعتزم التعاون مع سيركل في مبادرات أخرى لتعزيز تبني العملات المستقرة والعملات المشفرة.

حاليًا، تدعم بايبيت حوالي ٣٥ زوجًا فوريًا من دولارات الولايات المتحدة، وفقًا لممثل سيركل.

بدأت بايبيت في تقديم خيارات USDC وعقود دائمة في أبريل من هذا العام، مما يمنح المتداولين المزيد من الطرق للتحوط ضد التحركات في السوق الفوري. في ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي لشركة بايبيت "بن زو" لكوينتيليغراف إن طرح الخيارات كان استجابة لطلب المستخدم المتزايد. يوم الأربعاء، قال زو إن إطلاق خيارات USDC كان ناجحًا وأن بايبيت كانت تتطلع إلى "تطوير علاقة العمل مع سيركل."

وبالإضافة إلى خيارات USDC، تخطط بايبيت لإتاحة خيارات إيثريوم (ETH) وسولانا (SOL) للمتداولين قريبًا.