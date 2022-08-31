المدعي العام في العاصمة يقاضي مايكل سايلور وشركة مايكروستراتيجي للتهرب الضريبي

تام شمس - الأربعاء 31 أغسطس 2022 11:45 مساءً - أعلن كارل راسين، المدعي العام لمنطقة كولومبيا في الولايات المتحدة، أن مكتبه قد رفع دعوى قضائية ضد شركة استخبارات الأعمال مايكروستراتيجي ومؤسسها المشارك مايكل سايلور بتهم تتعلق بالتهرب الضريبي.

ففي سلسلة تغريدات يوم الأربعاء على تويتر، أعلن راسين عن دعوى قضائية ضد مايكروستراتيجي والرئيس التنفيذي السابق لها مايكل سايلور، مدعيًا أنه "لم يدفع أي ضرائب على دخل العاصمة" وأن الشركة "تآمرت" لمساعدته في التهرب من دفع الضرائب. ووفقًا لمكتب المدعي العام، يدين سايلور بأكثر من ٢٥ مليون دولار من الضرائب على الدخل المكتسب خلال فترة إقامته في واشنطن العاصمة.

حيث قال راسين: "من خلال هذه الدعوى القضائية، نوجه إشعارًا للمقيمين وأصحاب العمل إلى أنه إذا كنت تتمتع بجميع مزايا العيش في مدينتنا العظيمة بينما ترفض دفع نصيبك العادل من الضرائب، فسوف نحاسبك".

ووفقًا لراسين، نشأت التهم عن تعديل مجلس مقاطعة كولومبيا لقانون المطالبات الكاذبة في المقاطعة لتشجيع المبلغين عن المخالفات على الإبلاغ عن تهرب السكان من قوانين الضرائب. يتمتع مكتب المدعي العام بسلطة الإنفاذ بموجب التشريع المعدل، وقال إن لديه سلطة فرض "تعويضات ثلاثية" لثلاثة أضعاف مبلغ الضرائب المستحقة - وفي حالة سايلور، ٧٥ مليون دولار. قدم مُبلغ عن المخالفات في الأصل شكوى ضد سايلور في أبريل ٢٠٢١.

"من خلال الدعوى، يسعى مكتب المدعي العام لاسترداد عشرات الملايين من الدولارات من ضرائب وعقوبات الدخل غير المسددة."

من بين ادعاءات مكتب المدعي العام، تضمنت ادعاءات أن شركة مايكروستراتيجي لديها "معلومات تفصيلية تؤكد" إقامة سايلور في العاصمة، لكنها "تعاونت مع الرئيس التنفيذي السابق" لتسهيل تهربه الضريبي "بدلًا من إبلاغ السلطات بذلك. وبموجب قوانين العاصمة، فإن الأفراد الذين "يستمرون بالإقامة في المقاطعة لمدة ١٨٣ يومًا على الأقل خلال العام" يلزم عليهم دفع الضرائب المحلية. وقالت السلطات إن سايلور كان يعيش في شقة بنتهاوس تبلغ مساحتها ٧٠٠٠ قدم مربع في جورج تاون - حيث "رسي اثنان على الأقل من يخوته الفاخرة" - منذ عام ٢٠٠٥ .

وزعم مكتب المدعي العام أن "سايلور تجنب دفع أكثر من ٢٥ مليون دولار كضرائب على دخله في العاصمة من خلال الادعاء بأنه مقيم في فلوريدا أو فيرجينيا". "لقد تآمرت [مايكروستراتيجي] بنشاط مع سايلور لتمكينه من الاحتيال، بما في ذلك عن طريق تقديم نموذج W-٢s غير دقيق مع ذكر عنوان ممتلكاته في فلوريدا بدلًا من منزله في العاصمة، ومن خلال الإخفاق في حجب وتحويل ضرائب العاصمة."

في الولايات المتحدة، يستطيع العديد من الأفراد ذوي الثروة الصافية العالية التشاور مع الخبراء القانونيين واستغلال الثغرات لتقليل العبء الضريبي، مما يؤدي إلى انتقادات من العديد من المشرعين والمقيمين في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فقد قام المسؤولون الحكوميون أيضًا بتحفيز العديد من الشركات لإنشاء أعمالهم في ولاياتهم القضائية من خلال تقديم إعفاءات ضريبية، كما كان الحال مع مكاتب أمازون.