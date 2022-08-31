سعر بيتكوين يحاول التمسك بمستوى ٢٠ ألف وسط توقعات ارتفاع التضخم

تام شمس - الأربعاء 31 أغسطس 2022 06:52 مساءً - تقلبت عملة بيتكوين (BTC) حول العلامة الرئيسية البالغة ٢٠٠٠٠ دولار يوم ٣١ أغسطس حيث أصبحت التوقعات بشأن التضخم في الولايات المتحدة مظلمة.

وقد أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار ينخفض ​​مرة أخرى إلى ما دون أعلى دورة النصف الأخيرة بين عشية وضحاها، فقط لاستعادة مكاسبه المفقودة ليحوم حول ٢٠٣٠٠ دولار في اليوم.

رافقت التحركات المقيدة النطاق انتعاشًا متواضعًا للأسهم الأمريكية، حيث ارتفع مؤشر إس وبي ٥٠٠ ومؤشر ناسداك المركب بنسبة ٠,١٥٪ و٠,٦٪ خلال جلسة تداول الساعة الأولى، على التوالي.

لا تزال المخاوف تنتشر بشأن خطط الاحتياطي الفيدرالي بشأن معالجة التضخم بعد الخطاب الكئيب الذي ألقاه الرئيس جيروم باول الأسبوع الماضي.

وعلى الرغم من خطاب باول السابق، صرحت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في شركة KPMG، لوسائل الإعلام بأن مفهوم "الهبوط السهل" للاقتصاد الأمريكي قد تم تأجيله الآن.

وأوضحت لبلومبرغ أن خطاب باول "طمر مفهوم الهبوط الناعم"، وأظهر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي خطط بدلًا من ذلك لإبقاء النمو تحت السيطرة "لخفض التضخم".

وأضافت سونك: "إنها عملية مرهقة ولكنها أقل تعذيبًا وأقل إيلامًا من الركود المفاجئ".

وفي ظل الحالة المزاجية المحافظة بشدة تجاه الأصول الخطرة، ظل الاهتمام أيضًا على قوة الدولار حيث استمر في الدوران حول أعلى مستوياته منذ عشرين عامًا.

حيث قال مايكل فان دي بوب، الرئيس التنفيذي لشركة التداول إيت غلوبال، لمتابعي تويتر: "بالنسبة للأصول التي تنطوي على مخاطر، بما في ذلك بيتكوين، من الضروري أن يكون لديك دولار مستقر أو دولار ضعيف، حيث يمكن توقع ضغط صعودي في الأسواق".

"الشهر القادم سيكون مهما بالنسبة لمؤشر الدولار. وقد يكون هذا الاختلاف الهبوطي المحتمل هو الإشارة الأولى".

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

الأسواق "تتخبط" بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة

وعد شهر سبتمبر، وهو شهر شمعة "أحمر" تقليديًا لبيتكوين، بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأساسي بشأن رفع أسعار الفائدة الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع بيانات تضخم جداول الرواتب غير الزراعية (NFP) ومؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أغسطس.

وأظهرت أداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية أن التوقعات تفضل رفع ٧٥ نقطة أساس في يوليو.

حيث قالت شركة التداول كيو سي بي كابيتال لمشتركي قناة تيليغرام في آخر تحديث لها في السوق: "بدلًا من النظر إلى مسار السعر الأوسع، أو سعر الصرف، عادت الأسواق إلى تداول احتمالات لجنة السوق الفدرالية المفتوحة (FOMC) يوم ٢١ سبتمبر - سواء كانت سترفع ٥٠ نقطة أساس أو ٧٥ نقطة أساس".

"الأسوأ من ذلك، أن باول قد سلم فعليًا هذا القرار المتعلق بالسياسة حول NFP يوم ٢ سبتمبر ومؤشر أسعار المستهلك يوم ١٣ سبتمبر - وهو ما يعني أساسًا أن المستثمرين الآن جميعًا على طاولة القمار، يراهنون على أكثر أو أقل."

كذلك أضافت كيو سي بي أن الدافع الإضافي لزيادة أكبر في سعر الفائدة قد يكون بسبب الفجوة الأطول من المعتاد بين مراجعة يوليو وسبتمبر بفضل الهدوء في أغسطس، إذ عادة ما يتم اتخاذ قرارات رفع سعر الفائدة على أساس شهري.

مخطط احتمالات معدل الهدف الفيدرالي. المصدر: بورصة شيكاغو التجارية

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