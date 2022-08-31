محكمة سنغافورة تحكم لصالح مؤسس بيتهامب في قضية استحواذ

تام شمس - الأربعاء 31 أغسطس 2022 05:41 مساءً - استمرت الدراما القضائية وراء الاستحواذ على بورصة العملات المشفرة الكورية الجنوبية بيتهامب منذ عدة سنوات، ولكن في تطور غير متوقع، أصدرت محكمة في سنغافورة حكمًا ضد كيم بيونغ غون، الذي اتهم في الأصل مالك بيتهامب، لي جونغ-هون، بالاحتيال عليه.

ووفقًا للنشرة الكورية الجنوبية أجو ديلي يوم الجمعة ٢٦ أغسطس، فبعد ثلاث سنوات من الإجراءات، وجدت محكمة في سنغافورة أن كيم مذنب ببيع عملات BXA دون إذن من شريكه لي وأمرته بإعادة العائدات المكتسبة من بيع العملات إلى اتحاد BTHMB ومقره سنغافورة.

قد يؤثر قرار هذه القضية المدنية على المحكمة الابتدائية التي عُقدت في كوريا الجنوبية. في تلك القضية، اتهم كيم لي بالاحتيال عليه في عملية استحواذ مخطط مشترك على بيتهامب.

وحسبما تقول روايته، في أكتوبر ٢٠١٨، ناقش لي جونغ هون الشراء والإدارة المشتركة للبورصة الكورية مع رئيس مجموعة BK ومؤسس مجموعة عيادات الجراحة التجميلية، ك يم بيونغ غون. قام الشريكان بتسجيل تحالف BTHMB لشراء حصة ٥٠٪ في بيتهامب هولدينغز - حث ورد أن لي تلقى ١٠٠ مليون دولار مقدمًا كـ "رسوم عقد" من كيم، وهو جزء آخر من الأموال، وطالب بإغلاق عملية الاستحواذ، والتي كان من المفترض أن تأتي من بيع عملات BXA الصادرة عن BTHMB.

ومع ذلك، لم يتم إدراج التوكن مطلقًا ولم يستحوذ التحالف على شركة بيتهامب لأنها فشلت في دفع الرصيد. وقد قدم كيم شكوى ضد لي في محكمة كورية في عام ٢٠٢٠. ولكن حتى قبل ذلك، في عام ٢٠١٩، اتهم لي شريكه السابق ببيع توكنات BXA نيابة عنه في محكمة سنغافورية.