وسط شتاء العملات المشفرة، نيكسو تلتزم بـ ٥٠ مليون دولار إضافية لبرنامج إعادة الشراء

تام شمس - الأربعاء 31 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - زادت منصة إقراض العملات المشفرة "نيكسو" من حجم برنامج إعادة الشراء، مما يمنح الشركة مزيدًا من القدرة التقديرية على إعادة شراء توكنها الأصلي لتعزيز مدفوعات الفائدة أو القيام باستثمارات استراتيجية في المستقبل.

ففي يوم الثلاثاء، كشفت نيكسو أن مجلس إدارتها قد خصص ٥٠ مليون دولار إضافية لعمليات إعادة الشراء، بناء على برنامج إعادة الشراء الأولي للشركة الذي تم إطلاقه في نوفمبر ٢٠٢١، والذي تبلغ قيمته ١٠٠ مليون دولار أمريكي. وتمنح الموافقة القدرة على إعادة الشراء التقديرية لما يصل إلى ٥٠ مليون دولار من توكنات NEXO في السوق المفتوحة.

نيكسو هي العملة المشفرة الأصلية للمنصة، وهي تمنح المستخدمين القدرة على كسب الفائدة وتثبيت معدلات الاقتراض المنخفضة. وتبلغ القيمة السوقية للتوكن حاليًا ٥٦٣,٦ مليون دولار وحجم تداول على مدار ٢٤ ساعة يبلغ ٤٦,٧ مليون دولار، وفقًا لموقع نيكسو الإلكتروني.

مخطط نيكسو للقيمة السوقية. المصدر: كوين ماركت كاب

قالت الشركة إنها زادت حجم برنامج إعادة الشراء الخاص بها لإثبات "مركز السيولة القوي" ورغبتها في الاستثمار في مجتمعها. وسيتم تنفيذ المبادرة على مدى ستة أشهر، مع خضوع جميع التوكنات المعاد شراؤها لفترة استحقاق مدتها ١٢ شهرًا. حيث قالت الشركة إنه بمجرد استيفاء فترة الاستحقاق، يمكن استخدام التوكنات المعاد شراؤها لدفع فائدة يومية عبر توكنات NEXO أو القيام باستثمارات استراتيجية "عبر عمليات دمج التوكنات".

كانت نيكسو حريصة على إظهار قوتها المالية وسط السوق الهابطة، وذهبت إلى حد طلب المشورة من سيتي غروب حول أفضل السبل للاستحواذ على شركات العملات المشفرة المتعثرة. وفي حين تأثرت صناعة العملات المشفرة بالكامل بانهيار النظام البيئي تيرا، واجهت شركات التمويل المركزية مثل سيلسيوس وفوياجر ديجيتال وبلوك فاي أكبر انتكاسة.