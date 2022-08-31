كريبتو دوت كوم تقوم بتحويل ١٠,٥ ملايين دولار إلى أحد العملاء عن طريق الخطأ بدلًا من رد ١٠٠ دولار

تام شمس - الأربعاء 31 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - وفقًا لمنفذ الأخبار المحلي ٧ نيوز، تلقت امرأتان من ملبورن، وهما مانيفل ذيفامانوغاري وشقيقتها غانغادوري ذيفامانوغاري، وديعة بقيمة ١٠,٥ ملايين دولار أسترالي من بورصة العملات الرقمية السنغافورية كريبتو دوت كوم بعد أن ارتكبت البورصة خطأً عند رد ١٠٠ دولار أسترالي. فبدلًا من مبلغ الاسترداد، قام الموظف بكتابة رقم حساب في قسم الدفع، مما أدى إلى تحويل خاطئ إلى حسابهما المصرفي.

وقعت الحادثة في مايو ٢٠٢١، ولكن لم يتم اكتشافها حتى إجراء تدقيق سنوي في ديسمبر ٢٠٢١. وبعد رفع دعوى قضائية، قضت محكمة فيكتوريا العليا مؤخرًا بضرورة إعادة الأموال إلى الشركة. ومع ذلك، اتضح أن مانيفل قد أنفقت بالفعل ما قيمته ١,٣٥ مليون دولار أسترالي من الأموال على منزل فاخر من خمس غرف نوم في كراغيبورن. وقد أمرتها المحكمة ببيع العقار وإعادة الأموال المتبقية أو مواجهة ازدراء محتمل لتهم المحكمة. وستعود القضية إلى المحكمة في أكتوبر.

فيما يتعلق بالقضية، قال جاستن لورانس من هيندرسون آندبول لويرز:

"ليس هناك شك في أنك إذا رأيت ذلك في حسابك، فستعرف أنه لا ينبغي أن يكون موجودًا، وتقع المسؤولية عليك فعليًا للاتصال بالمرسل والقول، انظر، ما كان ينبغي أن يأتي ذلك المبلغ إلى حسابي."

على عكس معاملات العملات المشفرة، والتي تعتبر نهائية ولا رجعة فيها، من الممكن للمؤسسات المالية المركزية عكس المعاملات الخاطئة. ومع ذلك، نظرًا للوقت الذي استغرقه اكتشاف الخطأ وتحويل الأموال من كريبتو دوت كوم من الحساب الأصلي بعد الاستلام، كان من المستحيل عكس المعاملة البسيطة في هذه الحالة.