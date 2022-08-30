فلير نتورك ولينا إنسترومنتس تطلقان آلية تمويل جماعي جديدة

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:52 مساءً - عقدت شركة فلير نتورك التي تركز على قابلية التشغيل البيني شراكة مع شركة لينا إنسترومنتس للبنية التحتية للبرامج لتنفيذ آلية تمويل جماعي تقلل من المخاطر المرتبطة باستثمار الشركات الناشئة.

وقد أعلنت لينا إنسترومنتس عما أسمته لوحة إطلاق "CloudFunding" التي تتيح لمستثمري فلير تخصيص نسبة مئوية من المكافآت التي حصلوا عليها في استثماراتهم في الشركات الناشئة الجديدة للعملات المشفرة دون نقل استثماراتهم الأولية.

وإلى جانب توفير حل استثماري منخفض المخاطر للمساهمين، تهدف المنصة أيضًا إلى مساعدة المشاريع التي تم إطلاقها على المنصة في الحصول على تدفقات نقدية منتظمة خلال فترات توزيع المكافآت.

إذ يعتقد هوغو فيليون، الرئيس التنفيذي لشركة فلير نتورك، أن الآلية الجديدة هي طريقة جيدة للمطورين للوصول المبكر إلى تمويل المجتمع. وأوضح أن هذا يخلق "وضعًا يربح فيه الجميع" لجميع الأطراف المعنية. حيث أوضح قائلًا:

"تحصل المشاريع الجديدة على إمكانية الوصول المبكر إلى التمويل والدعم من المجتمع، ويحصل حاملو توكنات فلير على فرصة للانضمام إلى مشاريع جديدة مثيرة مع عدم وجود مخاطر على رئيسهم."

في يوليو، انطلقت البورصة اللامركزية (DEX) بانغولين لأول مرة على بلوكتشين فلير، مما أدى إلى إنشاء أزواج توكنات جديدة عبر السلاسل وتعزيز سيولة الشبكة. وتسمح البورصة اللامركزية للتطبيقات اللامركزية (DApps) المستندة إلى فلير بإضافة ميزة مقايضة التوكنات مباشرةً إلى مشاريعهم.