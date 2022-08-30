مستثمر من دولة سنغافورة يقود جولة بقيمة ١٠٠ مليون دولار لشركة العملات المشفرة "أنيموكا"

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 06:52 مساءً - لا يزال سوق رأس المال الاستثماري في صناعة العملات المشفرة قويًا على الرغم من شتاء العملات المشفرة حيث تفيد التقارير أن الشركات الكبرى المرتبطة بالحكومة تواصل المراهنة على اللاعبين الكبار في الصناعة.

أفادت بلومبرغ يوم الثلاثاء أن شركة الاستثمار المملوكة للدولة في سنغافورة، تيماسيك، ستنضم إلى جولة تمويل بقيمة ١٠٠ مليون دولار لاستوديو بلوكتشين والمشاريع أنيموكا براندز. ووفقًا للتقرير، سيقود تيماسيك جولة تمويل أنيموكا من خلال السندات القابلة للتحويل.

تشتهر كل من أنيموكا وتيماسيك بالاستثمار في شركات العملات المشفرة الكبرى، وهي تعتبر مستثمر رئيسي مرتبط بالعملات المشفرة، وشاركت في جولات استثمارية متعددة لشركات الصناعة الكبرى، بما في ذلك بورصة العملات المشفرة باينانس. تشتهر الشركة أيضًا بدعمها لمزود خدمات تمويل العملات المشفرة أمبر غروب في وقت سابق من هذا العام، جنبًا إلى جنب مع العمل في العديد من المشاريع الصناعية الأخرى مثل تبادل ائتمان الكربون القائم على بلوكتشين.

يقع المقر الرئيسي لشركة تيماسيك في سنغافورة، وهي واحدة من أكبر المستثمرين في العالم. ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغت محفظة تيماسيك الآسيوية حوالي ٤٠٣ مليارات دولار سنغافوري، أو ٢٩٠ مليار دولار اعتبارًا من مارس ٢٠٢٢.