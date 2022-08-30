بورصة لامركزية تفعّل مفتاح القفل على الشبكة الرئيسية بطريق الخطأ.. وتغلق ٦٦٠٠٠٠ دولار أمريكي بالداخل

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:41 مساءً - تسببت بورصة عملات مشفرة لامركزية في توقف عملياتها الخاصة بعد أن نفذت عن غير قصد أمرًا أغلق برنامج الشبكة الرئيسية وجعلها غير قابلة للاستعادة.

حيث أبلغت أوبتي فاي المستخدمين بأن منصتها قد وصلت إلى نهاية غير رسمية بعد أن حاول فريق التطوير الخاص بها تحديث تعليماتها البرمجية يوم الاثنين. ووفقًا للبورصة اللامركزية، أدى حادث البرنامج أيضًا إلى إغلاق ما يقرب من ٦٦٠٠٠٠ دولار أمريكي (USDC) على السلسلة.

تعهدت أوبتي فاي بتعويض أموال المستخدمين المفقودة بسبب الخطأ، بينما ورد أن الجزء الأكبر من USDC المغلق قد تم تكليفه من قبل أحد أعضاء فريقه. كما حثت الشركة المطورين الآخرين الذين يعملون على بلوكتشين سولانا على توخي الحذر من تداعيات أمر "إغلاق برنامج سولانا".

وفقًا لمنشور ميديوم، قامت المنصة بتفكيك سلسلة الأحداث التي أدت إلى الإغلاق المفاجئ لشبكتها الرئيسية. وقد بدأ بمحاولة نشر تحديث لرمز برنامج سولانا الخاص به،

ثم استغرق النشر وقتًا أطول من المعتاد بسبب ما وصفه الفريق بحالة شبكة سيئة، وتم إلغاء الأمر. ومع ذلك، تم إنشاء عنوان المخزن المؤقت الذي تلقى SOL الذي أراد الفريق استرداده.

تم إرجاع رسالة خطأ تشير إلى إغلاق البرنامج ولا يمكن إعادة نشره ما لم يتم استخدام معرف برنامج جديد. وأكدت المناقشات مع مطور سولانا الأساسي مخاوف الفريق من أنه لن يتمكن من إعادة نشر البرنامج بمعرفه السابق.

"اتضح هنا أننا لم نفهم حقًا تأثير ومخاطر إغلاق سطر أوامر البرنامج هذا. إن "إغلاق برنامج solana" هو في الواقع لإغلاق البرنامج بشكل دائم وإرسال التوكنات SOL في حساب المخزن المؤقت الذي يستخدمه البرنامج إلى محفظة المستلم".

دعا فريق أوبتي فاي مجتمع تطوير سولانا إلى استكشاف التأكيد المكون من خطوتين عند تشغيل وظيفة "إغلاق برنامج سولانا" وتحذير المستخدمين من نتائج استخدام الأمر.