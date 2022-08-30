رئيس الوزراء الروسي يُعجب بتصريح الدفع بالعملات المشفرة للواردات في إيران ويسعى في تنفيذه في روسيا

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:41 مساءً - قد تكون روسيا قريبة من إيران في استخدام العملات المشفرة للواردات، وذلك وفقًا لتعليقات رئيس الوزراء الروسي.

حيث أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في جلسة إستراتيجية حول تطوير النظام المالي المحلي يوم الثلاثاء أن اعتماد الأصول الرقمية ضروري "كبديل آمن" للمدفوعات عبر الحدود.

وأضاف رئيس الوزراء أن الأصول الرقمية توفر فرصة جيدة لضمان استمرار المدفوعات للواردات والصادرات. كما أشار ميشوستين أيضًا إلى أهمية ضمان استقلال البنية التحتية للتكنولوجيا والأمن السيبراني للمؤسسات المالية، قائلًا:

"نحن بحاجة إلى تطوير مجالات مبتكرة بشكل مكثف، بما في ذلك اعتماد الأصول الرقمية. فهو يعتبر بديلًا آمنًا لجميع الأطراف التي يمكن أن تضمن الدفع دون انقطاع لتوريد البضائع من الخارج والتصدير".

جاءت تصريحات ميشوستين بعد فترة وجيزة من موافقة وزارة صناعة المناجم والتجارة الإيرانية على استخدام العملات المشفرة للواردات. حيث ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم الاثنين أن السلطة انتقلت إلى مدفوعات العملات المشفرة بسبب العقوبات التجارية الدولية المستمرة ضد إيران.

وقد نظرت السلطات الروسية سابقًا في العملات المشفرة للمدفوعات الدولية. ففي مايو، قال إيفان تشيبسكوف، رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية الروسية، إن السلطة تدرس إمكانية دمج مدفوعات العملات المشفرة. حيث قال في ذلك الوقت: "تتم مناقشة فكرة استخدام العملات الرقمية في المعاملات للتسويات الدولية بنشاط".