فايربلوكس تُطلق دعم ويب ٣ إنجين على سولانا

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:41 مساءً - أطلقت منصة حفظ الأصول الرقمية فايربلوكس دعمًا لشركة سولانا، مما يمنح آلاف المستخدمين إمكانية الوصول إلى تطبيقات شبكة المطورين والبنية التحتية.

واعتبارًا من يوم الثلاثاء، سيتمكن مستخدمو فايربلوكس من الوصول المباشر إلى تطبيقات سولانا للتمويل اللامركزي (DeFi) وتطبيقات ويب ٣ - وهي خطوة تقول الشركة إنها ستفيد بشكل مباشر "شركات إدارة الأصول البديلة" و"المشاركين في سوق رأس المال".

حيث قال أناتولي ياكوفينكو الشريك المؤسس لشركة سولانا في بيان: "تستخدم آلاف الشركات فايربلوكس للوصول إلى منتجات وخدمات ويب ٣ الجديدة". "بدءًا من اليوم، ستتمكّن هذه الشركات على الفور من الوصول إلى عمق واتساع نظام سولانا البيئي."

سيأتي تكامل سولانا عبر ويب ٣ إنجين من فايربلوكس، وهي مجموعة من الأدوات المصممة للمطورين في البناء في التمويل اللامركزي وتمويل الألعاب ومجالات التمويل التوكنات غير القابلة للاستبدال. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تم إطلاق فايربلوكس ويب ٣ إنجين في مايو من هذا العام. حيث قال مايكل شاولوف، الرئيس التنفيذي لشركة فايربلوكس، إن مجموعة ويب ٣ التابعة لشركته توفر لمطوري نظام سولانا البيئي مستوى أعلى من الأمان عند تطوير المنتجات.

تعرض سولانا للعديد من الانتهاكات الأمنية البارزة هذا العام - كان آخرها اختراقًا أدى إلى اختراق ٧٠٠٠ محفظة للنظام البيئي بقيمة ٨ ملايين دولار.

استخدمت فايربلوكس سوق العملات المشفرة الصاعدة لتصبح واحدة من أكثر شركات بلوكتشين قيمة. وفي فبراير من هذا العام، أغلقت الشركة جولة تمويل بقيمة ٥٥٠ مليون دولار من السلسلة "هـ" بقيمة ٨ مليارات دولار. وفي الشهر التالي، استحوذت على منصة مدفوعات العملات المستقرة فيرست ديجيتال مقابل ١٠٠ مليون دولار.