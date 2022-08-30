عملاق تجارة إلكترونية إندونيسي يشتري بورصة عملات مشفرة محلية مقابل ٨ ملايين دولار

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:41 مساءً - اشترت شركة التكنولوجيا الإندونيسية بي تي غوتو غوجيك توكوبديا تي بي كيه (غوتو) شركة بي تي كريبوتو ماكسيما كوين، وهي بورصة عملات مشفرة محلية، في محاولة لتنويع أصولها. وتشكل الصفقة علامة بارزة في دمج السائد والعملات المشفرة في رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.

ووفقًا لما أوردته رويترز، بلغ مجموع الاستحواذ على ١٠٠٪ من الأسهم من قبل "أكبر شركة تكنولوجيا في البلاد" ١٢٤,٨٤ مليار روبية (٨,٣٨ ملايين دولار). وذكرت وسائل إعلام إندونيسية أنه تم الانتهاء من الصفقة يوم ٢٥ أغسطس.

لم تكشف غوتو عن أي خطط محددة لتطوير شركة بي تي كريبوتو ماكسيما كوين، ولكن في بيان رسمي، أوضح ممثلوها صفقة كجزء من جهودها لتصبح "مركزًا متنوعًا لإدارة الأموال".

بي تي كريبوتو ماكسيما كوين هي واحدة من ٢٥ منصة عملات مشفرة مرخصة من قبل وكالة تنظيم تداول السلع الآجلة في إندونيسيا (BAPPEBTI). وقد حصلت على الترخيص مؤخرًا نسبيًا، في ٢٨ يناير ٢٠٢٢.

في وقت سابق من هذا العام، أجرت غوتو، التي تم تشكيلها نتيجة اندماج بين شركة محلية رائدة في مجال التجارة الإلكترونية ومنصة متعددة الخدمات عند الطلب، طرحها العام الأولي (IPO)، حيث جمعت ١,١ مليار دولار.

ووفقًا لبيانات رويترز، في عام ٢٠٢١، ارتفع إجمالي حجم المعاملات لأصول العملات المشفرة في إندونيسيا بأكثر من ١٠٠٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، إلى ٨٥٩,٤ تريليون روبية (٥٧,٧ مليار دولار). حيث يستثمر ما يقرب من ٤٪ من سكان البلاد، أي أقل بقليل من ١١ مليون شخص، في العملات المشفرة.