احتجاز مؤسس بورصة عملات مشفرة تركية مطلوب للعدالة في ألبانيا

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 05:41 مساءً - تستمر ملحمة بورصة العملات المشفرة التركية البائدة، ثودكس، حيث أن مؤسسها الهارب محتجز الآن في ألبانيا. اعتقلت سلطات إنفاذ القانون المحلية فاروق فاتح أوزر في عملية نُفذت في الساعة ٠٥:٣٠ صباحًا (بالتوقيت العالمي المنسق) يوم الثلاثاء، ٣٠ أغسطس، في عاصمة البلاد تيرانا.

ووفقًا لتقرير صادر عن كوينتيليغراف تركيا، فإن أوزر محتجز حاليًا. وبعد الاستجواب الأولي، سيتم إبلاغ السفارة التركية في تيرانا من قبل السلطات المحلية، إذ تعمل كل من وزارة الداخلية التركية والحكومة الألبانية معًا في هذه القضية.

سيخضع أوزر لإجراءات قانونية في ألبانيا، ومن المتوقع بعدها ترحيله إلى تركيا.

وهذا هو آخر تحديث في قصة يعود تاريخها إلى ٢٢ أبريل ٢٠٢١، عندما أوقفت ثودكس جميع عمليات التداول والسحب على منصتها. ردًا على مداهمة وشيكة للشرطة، ساد الصمت على البورصة وبدأت التقارير الأولية عن اختفاء أوزر.

وبعد فترة وجيزة، احتجزت السلطات التركية ٦٢ شخصًا لهم صلات محتملة بالبورصة ومؤسسها، تم تأكيد هروبه بعد ذلك إلى ألبانيا في منطقة البلقان. كانت هناك في السابق مداهمة على مسكن خاص في تيرانا لملاحقة أوزر، لكنها لم تنجح.

ووفقًا للتقارير، من المحتمل أن تؤثر فضيحة ثودكس على ٣٩١٠٠٠ من مستخدمي بورصة العملات المشفرة وحوالي ٢٠٠٠٠٠ مليون دولار في الاستثمارات.

واجهت تركيا حادثين مشابهين متتاليين مع فضيحة ثودكس وآخر يتعلق ببورصة عملات مشفرة مغلقة تسمى فيبيتكوين. وقد تكشفت الدراما عندما كشفت السلطات التركية عن لوائح جديدة للعملات المشفرة، والتي تضمنت حظرًا على خيارات الدفع بالعملات المشفرة.