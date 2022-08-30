شبكة توسيع نطاق إيثريوم "أربيتروم" من المخطط أن تخضع للترقية الرئيسية يوم ٣١ أغسطس

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 11:41 صباحاً - من المخطط أن يخضع حل توسيع نطاق إيثريوم من الطبقة-٢، أربيتروم، أن يخضع لواحدة من أهم ترقياته يوم الأربعاء، حيث سيتم زيادة معدل نقل المعاملات وخفض رسوم المعاملات وتبسيط الاتصال عبر السلاسل بين أربيتروم وإيثريوم.

أعادت أربيتروم التأكيد على تاريخ الترقية، والتي يشار إليها باسم "نايترو" في منشور على تويتر يوم ٢٩ أغسطس، مؤكدة أن الترقية ستدخل حيز التنفيذ يوم ٣١ أغسطس الساعة ١٠:٣٠ صباحًا بالتوقيت الشرقي، مع الإشارة إلى اثنين إلى أربعة ساعات من فترة تعطل الشبكة المتوقع.

وسيعمل الإصدار الجديد على تحسين الاتصال عبر السلاسل بين أربيتروم وإيثريوم، بالإضافة إلى تجميع المعاملات وضغط البيانات، مما سيؤدي بدوره إلى تقليل التكاليف على شبكة إيثريوم الرئيسية.

وقد ذكرت الوثيقة أيضًا أن حالة أربيتروم ون "سيتم ترحيلها بسلاسة" إلى نايترو، والتي ينبغي، إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، استبعاد أي احتمال لانقسام السلسلة.

ووفقًا لمجمع بيانات التمويل اللامركزي (DeFi) ديفاي لاما، تمتلك أربيتروم ٩٣٦ مليون دولار إجمالي قيمة مقفلة (TVL) على الشبكة موزعة عبر ١١١ بروتوكولًا مختلفًا، مع جي إم إكس وستارغيت وكيرف ويوونيسواب من بين التطبيقات الأكثر شيوعًا.