مقاطعة مندوزا الأرجنتينية تقبل الآن العملات المشفرة للضرائب والرسوم

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:48 صباحاً - في تحول آخر نحو تبني العملات المشفرة على نطاق واسع في الأرجنتين، يمكن لمواطني مقاطعة مندوزا الآن دفع الرسوم الحكومية والضرائب باستخدام العملات المشفرة.

ففي بيان صدر يوم ٢٧ أغسطس، وصفت إدارة الضرائب في مندوزا (ATM) خدمة الدفع بالعملات المشفرة الجديدة بأنها تحقق "الهدف الاستراتيجي للتحديث والابتكار"، مما يمنح دافعي الضرائب وسائل مختلفة للوفاء بالتزاماتهم الضريبية.

بدأت الخدمة رسميًا يوم ٢٤ أغسطس، ولكن في هذه المرحلة، لن تقبل سوى العملات المستقرة مثل تيثر (USDT) لدفع الضرائب.

ويمكن للمواطنين الدفع من خلال البوابة على الموقع الإلكتروني لإدارة الضرائب في مندوزا باستخدام أي محافظ عملات مشفرة مثل باينانس وبايبيت وريبيو.

وبمجرد أن يختار المستخدم العملات المشفرة كخيار دفع، يرسل النظام رمز استجابة سريعة، مع تحويل المبلغ المعادل من العملات المستقرة إلى بيزو بواسطة مزود خدمة دفع عبر الإنترنت لم يكشف عنه.

وعندما تتلقى الهيئة الأموال، يتم إرسال إيصال إلى دافع الضرائب.

خطوةٌ أخرى نحو تبني العملات المشفرة

يعد الإعلان الصادر عن إدارة الضرائب في مندوزا الأحدث في سلسلة طويلة من عمليات التبني المتعلقة بالعملات المشفرة عبر الأرجنتين.

حيث أعلنت ماستركارد في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستطلق بطاقة تدعم ١٤ عملة بما في ذلك USDT في الأرجنتين قبل طرحها على نطاق أوسع لدعم ٩٠ مليون متجر مادي وعلى.

وفي أبريل، كشفت عاصمة البلاد بوينس آيرس النقاب عن خطط لبدء قبول المعاملات المالية العامة بالعملات المشفرة.

وفي تصريحات عبر البريد الإلكتروني لكوينتيليغراف الشهر الماضي، أشارت تيثر إلى أن البلاد "واجهت مستويات عالية من التضخم طوال تاريخها". وبسبب عدم استقرار البيزو الأرجنتيني، فهناك طلب كبير على الدولار الأمريكي، مشيرة إلى:

"قدمت تيثر أداة حقيقية للمستخدمين الذين يواجهون أزمات اقتصادية في الأرجنتين."

وأضافت تيثر أن "USDT تسمح للأرجنتينيين بالوصول إلى سوق عالمي حقًا ويحررهم من الأسواق السوداء المحلية ذات السيولة المحدودة للغاية التي تؤدي إلى أقساط عالية. كما أنه يمكّنهم من الاحتفاظ بتيثر بطرق لا يمكن للحكومة مصادرتها، على عكس الحسابات المصرفية المحلية".