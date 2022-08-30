رئيس بلوكتشين في جي بي مورغان: معظم العملات المشفرة لا تزال غير ذات فائدة

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 09:48 صباحاً - اقترح عمر فاروق، رئيس وحدة الأصول الرقمية في جي بي مورغان، أن معظم أصول العملات المشفرة في السوق "غير ذات فائدة" وأن حالات استخدام العملات المشفرة الحقيقي لم تقدم نفسها بالكامل بعد.

خلال حلقة نقاشية في ندوة "البراعم الخضراء" التابعة للسلطة النقدية في سنغافورة يوم ٢٩ أغسطس، صرح فاروق أن التنظيم لم يلحق بعد بالصناعة المزدهرة التي تمنع العديد من المؤسسات المالية التقليدية (TradFi) من المشاركة.

كما رأى أنه باستثناء عدد قليل، فإن المنفعة لمعظم أصول العملات المشفرة غير متوفرة:

"إن معظم العملات المشفرة لا تزال غير ذات فائدة في الواقع، أعني باستثناء مجموعة من التوكنات، فكل ما تم ذكره إما ضوضاء أو بصراحة، سيختفي."

وأضاف فاروق، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لوحدة أونيكس ديجيتال أسيتس (ODA) التابعة لجي بي مورغان: "لذلك في رأيي، لم تظهر حالات الاستخدام بشكل كامل، ولم تلحق اللوائح التنظيمية بالأمر بعد وأعتقد أن هذا هو السبب في رؤية الصناعة المالية بطيئة بعض الشيء بشكل عام في اللحاق بالركب".

كما جادل المدير التنفيذي في جي بي مورغان أيضًا بأن القطاع لم ينضج بدرجة كافية إلى حيث يمكن استخدامه على نطاق واسع لتسهيل "المعاملات الجادة" عالية القيمة بين مؤسسات التمويل التقليدي، أو لاستضافة منتجات مثل ودائع التوكنات (إيداع مصرفي حالي محتفظ به باعتباره مسؤولية تجاه مؤسسات الإيداع).

بدلًا من ذلك، اقترح فاروق أن العملات المشفرة وبلوكتشين وحركة ويب ٣ الأوسع توفر بشكل أساسي وسيلة للمضاربة الجامحة في هذه المرحلة.

"نحن بحاجة إلى كل هذه الأشياء لننضج حتى نتمكن من تحقيق أمور مهمة بها. وفي الوقت الحالي، لم نصل إلى هناك بعد، فمعظم الأموال التي يتم استخدامها في ويب ٣ اليوم، في البنية التحتية الحالية، مخصصة للاستثمار المضارب".

في حين أصبح جي بي مورغان مؤيدًا للعملات المشفرة نسبيًا على مدار العامين الماضيين، يركز العملاق المصرفي بشكل أساسي على تقنية بلوكتشين، وكيف يمكن استخدامها لتحسين خدمات التمويل التقليدي على وجه التحديد.