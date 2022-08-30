محكمة بجمهورية إفريقيا الوسطى تقول إن برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في العملات المشفرة الجديد بقيمة ٦٠ ألف دولار غير دستوري

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:48 صباحاً - وفقًا لرويترز، قالت المحكمة الدستورية في جمهورية إفريقيا الوسطى يوم الاثنين إن شراء الجنسية والإقامة الإلكترونية والأرض باستخدام عملتها الرقمية سانغو المدعومة من الحكومة غير دستوري لأن الجنسية ليس لها قيمة سوقية. في وقتٍ سابق من شهر يوليو، كشفت جمهورية إفريقيا الوسطى النقاب عن مركز العملات المشفرة "سانغو" لجذب مواهب العملات المشفرة والمتحمسين لها على مستوى العالم، وتعزيز اعتماد بيتكوين (BTC) وتنفيذ أطر تنظيمية جديدة للعملات المشفرة. تم بناء بلوكتشين سانغو على سلسلة بلوكتشين بيتكوين، بطريقة مشابهة لحل من الطبقة الثانية.

يشتمل جزء من البرنامج على برنامج للمواطنة عن طريق الاستثمار، حيث يمكن للمواطنين الأجانب شراء الجنسية بشكل فعال في جمهورية إفريقيا الوسطى مقابل ٦٠ ألف دولار في العملات المشفرة، مع مبلغ مكافئ من توكنات Sango المحتفظ بها كضمان وإعادتها بعد خمس سنوات. وبالمثل، يمكن شراء الإقامة الإلكترونية مقابل ٦٠٠٠ دولار باستخدام توكنات سانغو المقفلة لمدة ثلاث سنوات. من الممكن أيضًا شراء قطعة أرض مساحتها ٢٥٠ مترًا مربعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى مقابل ١٠٠٠٠ دولار مع إعادة توكنات سانغو بعد عقد من الزمان.

تقول جمهورية إفريقيا الوسطى إن كل توكن من سانغو سيتم دعمه جزئيًا بواسطة بيتكوين، والتي تم اعتمادها كعملة قانونية في أبريل. ويمكن شراء كل توكن من سانغو مقابل ٠,١٠ دولار أمريكي خلال المراحل الأولى من الطرح الأولي للعملة، مع سعر مستهدف بقيمة ٠,٤٥ دولار أمريكي في الجولة النهائية. ويبلغ إجمالي المعروض من التوكن ٢١٠ مليون. حتى الآن، تمت المطالبة بأقل من ٢٠ مليون توكن من سانغو، وقام المسؤولون بتمديد الدورة الأولى للبيع بحوالي خمسة أسابيع.

عادةً ما يلتحق المستثمرون الأثرياء ببرامج الحصول على الجنسية الثانية القائمة على الاستثمار من أجل أنشطة الأعمال والتخفيف من الضرائب وسهولة السفر. وقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية إفريقيا الوسطى بشكل مطرد منذ أن بلغ ذروته في منتصف الستينيات. ويسمح جواز سفرها الحالي بالسفر بدون تأشيرة في ١٧ دولة.