المحامي روش يزعم أن التصريحات التي أدلى بها حول آفا لابز خاطئة، نتيجة التسمم

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 03:48 صباحاً - رد كايل روش، المحامي في مركز المزاعم التي أدلى بها موقع كريبتوليكس على شبكة الإنترنت حول اتفاقية سرية بين شركته وآفا لابز، يوم الإثنين في منشور على موقع ميديوم. ومثل إمين غون سيرر، الرئيس التنفيذي لشركة آفا لابز، أنكر روش وجود أي اتفاق سري بين الطرفين.

حيث ادعى روش أن التسجيلات التي تم نشرها على موقع كريبتوليكس الإلكتروني تم إجراؤها بناءً على طلب من دومينيك ويليامز، منشئ برنامج ICP Token. رفعت شركة روش فريدمان دعوى جماعية ضد ويليامز ومؤسسة ديفينيتي في أكتوبر الماضي. حيث قال روش إن التسجيلات تم تعديلها بشدة ونفى صحة الأقوال التي أدلى بها فيها. ووفقًا لروش:

"إن البيانات الواردة في الفيديو [...] كاذبة، وتم الحصول عليها بوسائل خادعة، بما في ذلك مخطط متعمد لتسميمي، ثم استغلالي باستخدام أسئلة مضللة."

تظهر مقاطع الفيديو التي تم إصدارها روش في إعدادين منفصلين. إذ تم تسجيل سلسلة واحدة من المقاطع في مطعم، حيث يمكن رؤية روش مع كأس نبيذ. ويبدو أن المجموعة الأخرى من المقاطع مسجلة في مكان مكتبي.

أدلى سيرر بتعليقات على مزاعم كريبتوليكس على مدونته على ميديوم قليلة الاستخدام يوم الاثنين أيضًا. حيث كرر سيرر إنكاره أن لدى آفا لابز اتفاقية سرية مع شركة روش للمحاماة للتلاعب بالنظام القانوني للولايات المتحدة من أجل "إلحاق الضرر" بمنافسيها. حيث كتب سيرر:

"إن روش ليس عضوًا في فريقنا التنفيذي، ولا نتطلع إليه للحصول على المشورة خارج نطاق الأمور الصغيرة التي كان يمثلنا فيها. [...] وقد تعامل فقط مع حالات قليلة ذات أهمية ثانوية بالنسبة لنا في مجال اختصاصه".

لم يتراجع موقع كريبتوليكس، وهو موقع ويب مجهول يدعي إجراء تحقيقات بناءً على معلومات من المبلغين عن المخالفات، عن مزاعمه. فإلى جانب تسجيلات روش، ادعت كريبتوليكس أن شكوى تم تقديمها في محكمة دائرة في فلوريدا ضد روش وشركائه وشركته القانونية من قبل شريك سابق تقدم دليلًا على الاتفاقية السرية.

وقد زعمت الشكوى، المنشورة على موقع كريبتوليكس الإلكتروني، أنه "في مقابل الخدمات القانونية، وافقت آفا لابز على دفع مبلغ معين من التوكنات لشركة روش فريدمان إل إل بي على مدى ستة وثلاثين شهرًا تبدأ يوم ٣٠ سبتمبر ٢٠١٩."