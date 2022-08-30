ميتا تعلن أنه يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام نشر التوكنات غير القابلة للاستبدال من المحافظ الرقمية

يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام نشر التوكنات غير القابلة للاستبدال، أو NFTs، والمقتنيات الرقمية على حساباتهم عن طريق ربط محافظهم.

في تحديث يوم الاثنين لمدونة بتاريخ ١٠ مايو، قالت شركة ميتا الأم لفيسبوك إن ما يقرب من ٢,٩ مليار مستخدم لمنصة التواصل الاجتماعي سيكون لديهم القدرة على مشاركة المقتنيات الرقمية والتوكنات غير القابلة للاستبدال. جاء هذا الإعلان بعد تحديث ٤ أغسطس قالت فيه ميتا إن مستخدمي إنستغرام عبر ١٠٠ دولة يمكنهم نشر المقتنيات الرقمية التي تم سكها على بلوكتشين فلو أو من المحافظ التي تدعم شبكات بلوكتشين لإيثريوم أو بوليغون إلى حساباتهم، والتي تقدر بما يتراوح بين مليار و٢ مليار مستخدم من الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.

المصدر: ميتا

قالت ميتا إنه "بينما نواصل طرح المقتنيات الرقمية على فيسبوك وإنستغرام، بدأنا في منح الأشخاص القدرة على نشر المقتنيات الرقمية التي يمتلكونها عبر كل من فيسبوك وإنستغرام". "سيمكن هذا الأشخاص من ربط محافظهم الرقمية مرة واحدة بأي من التطبيقين لمشاركة مقتنياتهم الرقمية عبر كليهما."

يبدو أن ربط المحافظ الرقمية بأي من فيسبوك أو إنستغرام يقتصر على التطبيقات وليس من خلال متصفحات الجهات الخارجية. ومع ذلك، فإن توسيع مدى وصول التوكنات غير القابلة للاستبدال إلى كل هاتف ذكي مع تثبيت أحد تطبيقات ميتا قد يؤدي إلى أرباح إضافية أو اعتماد لعملاق الوسائط الاجتماعية. ففي مايو، قدمت ميتا أيضًا طلبات إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية بالولايات المتحدة لاستخدامها في منصة مدفوعات تشفير تسمى ميتا باي.