البنك المركزي في كوريا الجنوبية يتطلع إلى تشريع MiCA، ويقول إن اللوائح المستقبلية قد تسمح للطرح الأولي للعملات مرة أخرى

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - أشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أنه سيتم السماح بعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية (ICOs) بموجب قانون إطار الأصول الرقمية، وفقًا لتقرير إخباري محلي. ومن المتوقع أن يتم تقديم هذا التشريع الشامل في عام ٢٠٢٣ ويتم تنفيذه في العام التالي.

حيث ناقش بنك كوريا (BOK) عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في تعليقاته على الترجمة الكورية لتشريع الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الإثنين. ذكر بنك كوريا أن مجموعة MiCA التنظيمية تحمي المستخدمين والمستثمرين دون إعاقة الابتكار.

حيث كتب البنك المركزي الكوري إن "هناك حاجة إلى نهج متوازن لتعزيز سوق سليم من خلال إدخال نظام تنظيمي للأصول المشفرة لتعزيز بلوكتشين وابتكار الأصول المشفرة مع عدم إعاقة تطوير الصناعات ذات الصلة بسبب التنظيم المفرط"، متابعًا:

"عندما يتم سن قانون إطار الأصول الرقمية في المستقبل، من الضروري السماح مؤسسيًا بعمليات الطرح الأولي المحلية للأصول المشفرة."

حظرت كوريا الجنوبية عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية المحلية في عام ٢٠١٧، في ذروة "الهوس" بها مما أدى إلى فرض قيود في جميع أنحاء العالم. وقد كان هذا القرار مثيرًا للجدل منذ البداية. فمنذ فرض الحظر، أصدرت شركات العملات المشفرة الكورية الجنوبية أصولًا مشفرة جديدة في الخارج وباعتها في كوريا الجنوبية من خلال البورصات المحلية.

كما علق بنك كوريا المركزي أيضًا على نهج MiCA لتنظيم العملات المستقرة، "بالنظر إلى أن المستخدمين عانوا كثيرًا من حادثة لونا-تيرا، فمن الضروري اعتماد لوائح على مستوى MiCA للعملات المستقرة"، مضيفًا: