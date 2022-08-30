الرئيس التنفيذي لشركة ألعاب التوكنات غير القابلة للاستبدال يعتذر عن خسارة ١٢٪ من رأس مال الشركة الناشئة خلال تداول العملات المشفرة

تام شمس - الثلاثاء 30 أغسطس 2022 02:41 صباحاً - وفقًا لتدوينة حديثة، اعتذر ٠xfanfaron، الرئيس التنفيذي لمشروع ألعاب راغناروك، وهو الرئيس التنفيذي لشركة التوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، علنًا عن أخطائه في قيادة الشركة. راغناروك هي شركة ناشئة في مجال العملات المشفرة جلبت ما قيمته ١٥,٥ مليون دولار من إيثريوم (ETH) لتطوير الألعاب في أبريل من خلال أول بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال على الإطلاق. ومع ذلك، كشف ٠xfanfaron:

"لقد استبدلنا إيثريوم الناتجة من التعدين مقابل ١٥,٥ مليون دولار أمريكي. وكما اتضح، كانت هذه خطوة جيدة في إدارة الخزانة. ولكن عندما انخفض سعر إيثريوم، ارتكبت أخطاء بشراء إيثريوم عدة مرات عندما اعتقدت أنها كانت استثمار مفيد للمشروع".

كما أوضح ٠xfanfaron أنه باع صفقات إيثريوم الخاصة بالشركة من خلال سلسلة من الصفقات مع خطة لإعادة الاستثمار في "وقت أفضل". حيث أدى ذلك إلى خسائر محققة بلغت ١,٨٢٧ مليون دولار. ومن بين نفقات راغناروك الأخرى خلال ذلك الوقت، تم دفع ١,٩ مليون دولار لأعمال تطوير الاستعانة بمصادر خارجية و٦,٩ ملايين دولار في الرواتب والتعويضات لأعضاء الفريق.

أكد ٠xfanfaron أنه سوف "يعوض خزانة راغناروك عن جميع خسائر التداول". سيتم ذلك عن طريق إعادة ٦٠٠٠٠٠ دولار من بيع التوكنات غير القابلة للاستبدال، ودفع ١٦٣,٨ إيثريوم، وتقليل تعويض التوكنات غير القابلة للاستبدال بمقدار ٦٠٠٠٠٠ دولار، إلى جانب خفض الأجور بمقدار ٢٠٠٠٠٠ دولار للأشهر الأربعة المقبلة. كما تعهد عضو آخر في الفريق، وهو Krimbo، بإعادة ٢٥٠٠٠٠ دولار من تعويضه.

ولمزيد من الشفافية، نشر ٠xfanfaron قائمة بالمحافظ التي سيتم استخدامها لتعويض خسائر تداول الشركة. للمضي قدمًا، أشار إلى أن الشركة لا يزال لديها أكثر من ١٠ ملايين دولار في الخزانة المتبقية وتدعي أنها تحظى بالدعم الكامل من المستثمرين للاستمرار في منصب الرئيس التنفيذي. وتتوقع راغناروك إطلاق أول لعبة آركيد لها في غضون الأشهر السبعة المقبلة.