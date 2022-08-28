الشريك المؤسس لميكرداو يوصي بفك ارتباط داي بالدولار للحد من الهجوم

تام شمس - الأحد 28 أغسطس 2022 08:41 مساءً - في ضوء النقاشات الأخيرة حول فك توكنها الأصلي من عملة USDC وسط عقوبات تورنيدو كاش، تواصل المؤسس المشارك لميكرداو، رون كريستنسن، مع المجتمع موضحًا لماذا قد يكون التعويم الحر لتوكن داي هو الخيار الوحيد للمنظمة المستقلة اللامركزية (DAO).

حيث كشف كريستنسن في مدونته، "مسار الامتثال ومسار اللامركزية: لماذا ليس لدى ميكر خيار سوى التحضير لتعويم داي الحر"، عن سوء تقدير المخاطر المتعلقة بالأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). حيث أوضح قائلًا:

"يمكن أن تحدث حملة فعلية ضد العملات المشفرة بدون إشعار مسبق وبدون إمكانية استردادها حتى بالنسبة للمستخدمين الأبرياء الشرعيين. وهذا ينتهك افتراضين أساسيين يتمثلان في اعتيادنا على فهم مخاطر RWA، مما يجعل التهديد الاستبدادي أكثر خطورة."

أثناء الكشف عن عدم قدرة البروتوكول على الامتثال للهيئات التنظيمية، اقترح كريستنسن أنه "يجب علينا اختيار مسار اللامركزية، كما كان دائمًا هدف داي والغرض منه".

بيانات ضمان داي. المصدر: داي ستاتس

إنه يعتقد أن تطبيق اللامركزية على ميكر سيقلل من تأثير الإجراءات الصارمة على البروتوكول العام، مضيفًا أن "الخيار الوحيد عندئذ هو الحد من الهجوم عن طريق تقليل التعرض إلى RWA لنسبة مئوية ثابتة قصوى من إجمالي الضمانات - وهذا يتطلب تعويمًا حرًا بعيدًا عن الدولار الأمريكي."

من المهم أن نلاحظ أن أكثر من ٥٠٪ من توكنات DAI يتم ضمانها حاليًا بواسطة USDC، كما يتضح من بيانات داي ستاتس