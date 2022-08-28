بيتكوين تهدد بالإغلاق مع انخفاض لم تشهده خلال ٢٠ شهرًا أقل من ٢٠ ألف دولار

تام شمس - الأحد 28 أغسطس 2022 08:41 مساءً - بدا أن عملة بيتكوين (BTC) ستعادل أدنى إغلاق شهري لها منذ عام ٢٠٢٠ يوم ٢٨ أغسطس حيث فشل المضاربون على الصعود في السيطرة.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

الاحتمالات تتجمع لهبوط أعمق أقل من ٢٠٠٠٠ دولار

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن زوج بيتكوين مقابل الدولار يتخطى ٢٠٠٠٠ دولار مع تبقي ساعات حتى اكتمال الشمعة الأسبوعية.

ولم يكن الزوج قادرًا على تعويض الخسائر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتبقي فقط أيام على نهاية الشهر، حتى أن مستوى ٢٠٠٠٠ دولار بدا ضعيفًا كدعم.

في وقت كتابة هذه السطور، تم تداول بيتكوين بالقرب من ١٩٩٠٠ دولار - أي أقل من سعر إغلاق يونيو.

مخطط شمعة على مدى شهر لزوج بيتكوين مقابل الدولار (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

مخطط مستويات البيع والشراء لزوج بيتكوين مقابل الدولار (باينانس). المصدر: ماتريال إنديكيتورز/ تويتر

كانت ماتريل إنديكيتورز تشير إلى سلسلة الأصول الخطرة يوم ٢٦ أغسطس والتي نتجت عن التعليقات المتشددة من قبل جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة.

ومع عدم وجود علامة على الرغبة في تقليص أو عكس ارتفاعات أسعار الفائدة في المستقبل، أرسل خطاب باول صدمة في أسواق الأسهم. حيث فقدت الأسهم الأمريكية مجتمعة ١,٢٥ تريليون دولار في اليوم.

وعانت عملة بيتكوين بعدها، وبينما تقدم بعض المشترين المحتملين بخطط للشراء أقل من ٢٠٠٠٠ دولار، فضل الإجماع الجانب السلبي الأعمق في المستقبل.

حيث كان المتداول الشهير Anbessa يتطلع إلى سيناريوهين في اليوم، أحدهما يتضمن تقلبًا للدعم/المقاومة للاستمرار في الارتفاع والآخر يستهدف انهيارًا إلى ١٦٠٠٠ دولار - ١٧٠٠٠ دولار.

وأضاف المتداول الزميل Crypto Tony في جزء من تحديثه الأخير: "نحتاج إلى رؤية الكثير قبل أن يصبح هذا صعوديًا".

عملات بيتكوين المحتفظ بها تتعرض لخسارة تقترب من ٥٠٪

بالنسبة لحساب التحليلات On-Chain College، جاءت علامة التشجيع من البيانات الموجودة على السلسلة التي تغطي ربحية المحتفظين بالعملات.

حيث أدى الانخفاض الأخير في الأسعار إلى خفض نسبة أرباح عملات بيتكوين التي يتم الاحتفاظ بها لتقترب الآن من المستويات التي شوهدت فقط في قيعان السوق الكلية السابقة.

علق On-Chain College قائلًا: "لقد كنت أنتظر أسواق هابطة تمامًا حتى تنخفض نسبة عملات بيتكوين المحتفظ بها التي تحقق ربحًا إلى أقل من ٥٠٪".

ففي يونيو، ارتدت فوق ٥٠,٢٨٪. وحاليًا، تبلغ النسبة ٥١,٧٦٪. انخفض هذا المقياس إلى أقل من ٥٠٪ في كل سوق هابطة سابقة + مارس ٢٠٢٠."

مخطط نسبة عملات بيتكوين التي تحقق الربح. المصدر: On-Chain College/ تويتر

حسبما أفاد كوينتيليغراف في عطلة نهاية الأسبوع، يواصل المحتفظون بالعملات تخزين عملات بيتكوين بقناعة متزايدة.

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