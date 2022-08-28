بيتكوين تخاطر بأسوأ أغسطس منذ عام ٢٠١٥ مع استعداد المحتفظين بالعملات لشهر "سبتمبر الأحمر"

تام شمس - الأحد 28 أغسطس 2022 05:41 مساءً - بيتكوين (BTC) في طريقها لرؤية أسوأ أداء لها في أغسطس منذ السوق الهابطة لعام ٢٠١٥ - وقد يكون الشهر المقبل أسوأ من ذلك.

إذ تُظهر البيانات من مصدر التحليلات على السلسلة كوين غلاس أن زوج بيتكوين مقابل الدولار لم يمر عليه شهر أغسطس بهذا السوء منذ سبع سنوات.

سبتمبر يعني متوسط ​​خسائر بنسبة ٥,٩٪ لسعر بيتكوين

بعد انخفاضين رئيسيين في أسعار بيتكوين في الأسابيع الأخيرة، أصبح المحتفظين بعملات بيتكوين خائفين بشكل مفهوم - ولكن تاريخيًا، قدم شهر سبتمبر أداءً أسوأ من أغسطس.

عند ٢٠٠٠٠ دولار، انخفض زوج بيتكوين مقابل الدولار بنسبة ١٤ ٪ هذا الشهر، مما يجعل شهر أغسطس أكبر خسارة منذ عام ٢٠١٥، عندما سجل الزوج شمعة شهرية حمراء بنسبة ١٨,٦٧٪.

وقد أثبتت السنوات اللاحقة أن شهر أغسطس يمكن أن يشهد تحركات مختلطة عندما يتعلق الأمر بأداء سعر بيتكوين - ففي عام ٢٠١٧، على سبيل المثال، اكتسبت أكبر عملة مشفرة أكثر من ٦٥ ٪ في حركة صعودي قياسية.ومع ذلك، فإن شهرًا واحدًا لم يترك أحدًا يخمن عندما يتعلق الأمر بالاتجاه المحتمل للسعر، وهو سبتمبر. حيث اشتهر بالفعل بالشهر "الأحمر" بالنسبة لبيتكوين، وبلغ متوسط ​​الخسائر منذ بدء تسجيلات كوين غلاس في عام ٢٠١٣ ما يقرب من ٦٪.

هذه المرة، يتحد عدم الاستقرار الكلي مع العادة لتقديم توقعات قاتمة من المحللين.

حيث لخص المتداول جوش ريجر قائلًا إن "سوق الأسهم بشكل عام لا يبدو جيدًا في الوقت الحالي، لذا فإن هذا الانخفاض في زوج بيتكوين مقابل الدولار هو انعكاس لذلك"، وذلك بينما هددت بيتكوين بكسر الدعم عند ٢٠٠٠٠ دولار.

"إن شهر سبتمبر بشكل عام ليس شهرًا رائعًا من الناحية التاريخية. وربما يكون الانخفاض هنا قد ينتهي به الأمر ليصبح فرصة شراء للأشهر التالية. وسأكون مشتريًا فوريًا على المدى الطويل مقابل ٢٠ ألف دولار."

كان ريجر يواصل الجدل حول احتمال بيع عملات بيتكوين من عملية إعادة تأهيل بورصة ماونت غوكس بشكل جماعي من قبل الدائنين بسبب استلامها بعد انتظار دام ثماني سنوات. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، يعتقد الكثيرون أن مثل هذا الحدث لن يحدث، مع وجود مخاوف لا أساس لها.

مخطط العوائد الشهرية لزوج بيتكوين مقابل الدولار (لقطة شاشة). المصدر: كوين غلاس

المخطط البياني الشهري "يبدو قبيحًا حقًا"

بالانتقال إلى الإغلاق الشهري، ركز المعلقون المتوترون على إذا ما كان بإمكان بيتكوين تجنب شمعة شهرية تنتهي دون علامة ٢٠٠٠٠ دولار.

وإذا فشلت في القيام بذلك، فسوف ينافس زوج بيتكوين مقابل الدولار يونيو من حيث الانخفاضات التي لم تظهر على المخطط البياني منذ نهاية عام ٢٠٢٠.

والأسوأ من ذلك، أن مثل هذا الحدث قد يؤدي إلى موجة بيع مكثفة حسبما حذرت شركة غالاكسي تريدينغ متابعي تويتر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

حيث كتبت في ذلك اليوم: "في التقرير شهري، تبدو الأشياء قبيحة حقًا".

"إذا أغلقت الشمعة الشهرية أقل من ٢٠ ألفًا في غضون ٣ أيام، فقد يؤدي ذلك إلى عمليات بيع كبيرة تصل إلى ١٤ ألفًا على الأقل حيث يوجد الدعم الكبير التالي. والسبب في الإغلاق أقل من ١٩٩٠٠ يعني الشمعة الانبثاقبة الهابطة والتي تكون سيئة حقًا."

إن أي تحرك أقل من ٢٠٠٠٠ دولار بشكل كبير من شأنه أن ينتهك المنطقة المحورية الموجودة منذ الخطوة الأولى فوق هذا المستوى في عام ٢٠٢٠، حسبما أوضح كاليب فرانزين، كبير محللي السوق في كيوبيك أناليتيكس.

وأوضح حول المخطط البياني الشهري: "يبدو أن بيتكوين مهيأة لإعادة اختبار أعمق للنطاق المحوري الرئيسي، والذي تم تحديده باستخدام الفتيل والإغلاق الشهري لشهر ديسمبر ٢٠١٧. وكان هذا النطاق بمثابة مقاومة مثالية في عام ٢٠١٩، وعمل كقاعدة انطلاق في عام ٢٠٢٠، وكان يحاول العمل كدعم في ٢٠٢٢".

مخطط شمعة على مدى شهر لزوج بيتكوين مقابل الدولار (لقطة شاشة). المصدر: كاليب فرانزين/تويتر

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