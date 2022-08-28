مستثمرو تمويل الألعاب يُعطون الأولوية الآن لعامل المرح وليس المال

تام شمس - الأحد 28 أغسطس 2022 05:41 مساءً - يجذب تمويل الألعاب (GameFi)، وهو اندماج الألعاب والتمويل اللامركزي (DeFi)، مجموعة من المستثمرين الذين يميلون إلى اختيار المشاريع بناءً على حالة استخدامها بدلًا من إمكانية توليد الأموال.

ويجذب نظام تمويل الألعاب البيئي مستثمري الجيل زد وعشاق الألعاب، ونتيجة لذلك فهو يمثل نقطة دخول للعديد من المستثمرين لأول مرة. حيث كشف استطلاع للرأي أجرته تشين بلاي شارك فيه ٢٤٢٨ من مستثمري تمويل الألعاب أن ٧٥٪ من المستجيبين انضموا إلى مجال العملات المشفرة بسبب تمويل الألعاب فقط.

٣ من كل ٤ مشاركين انضموا إلى مجال العملات المشفرة بسبب تمويل الألعاب. المصدر: تشين بلاي

بينما انضم ما يقرب من نصف المستثمرين إلى مجال تمويل الألعاب في البداية لتحقيق الأرباح، استسلم ٨٩٪ من مستثمري تمويل الألعاب لشتاء العملات المشفرة ٢٠٢٢ - حيث خسر ٦٢٪ منهم أكثر من ٥٠٪ من أرباحهم.

أرباح تمويل الألعاب آخذة في التناقص. المصدر: تشين بلاي

ومع ذلك، يعتقد المستثمرون أن التصميم السيئ للاقتصاد داخل اللعبة كان السبب الرئيسي لخسائرهم. ووفقًا لهذا الشعور، كشف الاستطلاع أنه في عام ٢٠٢٢، أمضى المستثمرون في جميع أنحاء العالم ٢,٥ ساعة في المتوسط ​​يوميًا في المشاركة في تمويل الألعاب، والتي انخفضت بنسبة ٤٣٪ إلى ٤,٤ ساعات عن العام الماضي.

ويعد الخوف من عمليات الاحتيال والهروب والخطط الاحتيالية المقترنة بالرسومات دون المستوى من أكبر المحفزات التي تمنع الاستثمارات في مشاريع تمويل الألعاب الجديدة. نتيجة لذلك، يعتقد ٤٤٪ من المستثمرين أن مشاركة شركات الألعاب التقليدية يمكن أن تكون مفتاح نمو تمويل الألعاب.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بمشروعات تمويل الألعاب المستقبلية، فإن ٨١٪ من المستثمرين يبتعدون عن العقلية التقليدية ويعطون الأولوية لعامل المرح على جني الأرباح بينما يبحثون عن تجارب إيجابية داخل اللعبة.

وقد أكد تقرير دابرادار أن ألعاب بلوكتشين والميتافيرس كانت أقل النظم البيئية تأثرًا بكارثة تيرا (LUNA).

بالإضافة إلى ذلك، شوهد استثمار مؤسسي مستدام في كل من ألعاب بلوكتشين والميتافيرس، مما يسلط الضوء على أن العديد من الشركات الكبرى ترى إمكانية تحقيق نمو اقتصادي قوي في كلا القطاعين للمضي قدمًا.