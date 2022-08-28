شائعات ماونت غوكس تثير الذعر لدى مجتمع بيتكوين على تويتر حيث يعود سعر بيتكوين إلى أقل من ٢٠ ألف دولار

تام شمس - الأحد 28 أغسطس 2022 12:48 صباحاً - فشلت بيتكوين (BTC) في الحفاظ على الدعم بقيمة ٢٠٠٠٠ دولار يوم ٢٧ أغسطس حيث تسببت المخاوف من حدوث عمليات البيع من قبل مستخدمي البورصة البائدة ماونت غوكس في المزيد من ضغوط الأسعار.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

رفض شائعات ماونت غوكس باعتبارها "حركة عادية للعملات المشفرة"

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو زوج بيتكوين مقابل الدولار حيث اتجهت إلى أدنى مستوياتها خلال ستة أسابيع، لتصل إلى ١٩٧٦٦ دولارًا على بيتستامب.

ويبدو أن السيولة البسيطة في عطلة نهاية الأسبوع أدت إلى تفاقم توتر الأسواق المتوترة بالفعل، والتي كان رد فعلها سيئًا على الشائعات غير المؤكدة بأن أموال ماونت غوكس كان من المقرر إطلاقها للدائنين يوم ٢٨ أغسطس.

تباينت الادعاءات على نطاق واسع في وقت كتابة هذه المقالة، حيث يعتقد البعض أنه من المخطط أن يتم الإفراج عن ١٣٧٠٠٠ عملة بيتكوين دفعةً واحدة. بينما قال آخرون إنه سيتم إرسال الأموال بشكل مجزأ، لكن هذه المدفوعات ستبدأ مع ذلك في نهاية هذا الأسبوع.

وجاءت نقطة الإجماع في رغبة الدائنين المزعومة في بيع عملات بيتكوين المستحقة لهم، بعد أن كان هذا بعيد المنال منذ عام ٢٠١٤، عندما تم تداول زوج بيتكوين مقابل الدولار بأقل من ٥٠٠ دولار. إذ كان المعلقون يخشون من أن العوائد غير المحققة البالغة ٤٠ ضعفًا ستكون مغرية للغاية بالنسبة للدائنين ليكونوا راغبين في أن يصبحوا من المحتفظين بالعملات.

انهارت بورصة ماونت غوكس مع مئات الآلاف من عملات بيتكوين منذ ما يقرب من عشر سنوات. وبعد إجراء قانوني مطول للتعامل مع الأموال التي تم استردادها لاحقًا من البورصة، أعلن أمين إعادة التأهيل المعين، نوبواكي كوباياشي، يوم ٦ يوليو أنه "يستعد لتسديد المدفوعات" للدائنين.

وفي الوثائق في ذلك الوقت، حدد كوباياشي "نهاية أغسطس" كفترة مرجعية قد تبدأ خلالها بعض المدفوعات الأولية.

وقد نص جزء منها على ما يلي: "بعد المناقشات مع المحكمة ووفقًا لخطة إعادة التأهيل، يخطط أمين إعادة التأهيل لتحديد التعيين وما إلى ذلك، لتكون الفترة المرجعية للقيود من نهاية شهر أغسطس تقريبًا من هذا العام حتى يتم سداد جميع، أو جزء من، كل المدفوعات المستحقة باعتبارها مدفوعات مبدئية بشكل سليم وآمن".

ومع عدم ظهور معلومات رسمية جديدة على الموقع المخصص لتغطية إجراءات إعادة التأهيل، ظل من غير الواضح سبب اكتساب شائعات البيع الكثير من الاهتمام بهذه السرعة.

بالنسبة للمتداول والمحلل جوش راجر، حتى لو تم بيع المخزون الكامل من عملات بيتكوين للبورصة البائدة دفعة واحدة، فإن ضغط البيع الناتج لن يخلق نوعًا من الأحداث المروعة التي يتصورها البعض.

كذلك أوضح مايكل فان دي بوب، وهو أحد المساهمين في موقع كوينتيليغراف، أن "الخوف من إطلاق عملات بيتكوين الخاصة بماونت غوكس ليس لديها ما يبررها على الأرجح".

"بل هي مجرد حركة نموذجية للعملة المشفرة."

الأرباح تتقلص في تقلبات نهاية الأسبوع

ومع ذلك، تسببت الخسائر الأخيرة في مزيد من الألم لمستخدمي بيتكوين الحاليين.

ووفقًا لبيانات من شركة غلاسنود للتحليلات على السلسلة، بلغت النسبة المئوية لإجمالي مالكي بيتكوين الذين يحققون الأرباح أدنى مستوى لها خلال شهر واحد في اليوم عند أعلى بقليل من ٥٥٪.

استمرت العملات القديمة في اتجاه زيادة السكون، مع وصول نسبة العملات التي تركت محفظتها منذ عامين أو أكثر إلى أعلى مستوياتها خلال عشرة أشهر.

وقد أفاد كوينتيليغراف مؤخرًا أن عادات المحتفظين بالعملات ظلت دون تغيير على نطاق واسع على الرغم من تراجع سوق العملات الرقمية في عام ٢٠٢٢.

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