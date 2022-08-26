رئيس ثري آروز كابيتال يظهر في بانكوك ويعارض دعوى التصفية في المحكمة بسنغافورة

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 11:45 مساءً - وفقًا لوثيقة اطلعت عليها بلومبرغ، سلم تشو إفادة خطية شخصيًا يوم ١٩ أغسطس، حيث ذكر فيها أن تينيو "لم تقدم نسخة كاملة أو دقيقة تمامًا من الأحداث" إلى محكمة سنغافورة، والتي منحت الموافقة على طلب تينيو للوصول إلى إلى سجلات ثري آروز كابيتال في سنغافورة يوم ٢٢ أغسطس.

تم تعيين تينيو، وهي شركة استشارية، في يونيو لتصفية أصول ثري آروز كابيتال من قبل محكمة في جزر فيرجن البريطانية، حيث نقلت ثري آروز كابيتال تسجيلها. كما أعلن الصندوق عن نيته نقل مقره الرئيسي إلى دبي.

ووفقًا للإفادة الخطية، أساءت تينيو تمثيل العمليات والعلاقات بين الكيانات المرتبطة بثري آروز كابيتال، بالإضافة إلى الجدول الزمني للأحداث. حيث صرح تشو أن ثري آروز كابيتال بي تي إي ليميتد (TACPL) تم تسجيلها في سنغافورة حتى ٣١ يوليو ٢٠٢١. ثم تم استبدالها في ١ سبتمبر من ذلك العام بواسطة ثري إيه سي ليمتد في جزر فيرجن البريطانية كشركة لإدارة الصندوق الرئيسي وصندوقين مغذيين - شركة ثري آروز فند ليمتد، التي تم تسجيلها في جزر فيرجن البريطانية، و ثري آروز فند إل بي، المسجلة في ولاية ديلاوير الأمريكية.

وبسبب هذا الهيكل، قد لا تتمكن TACPL من الامتثال لطلبات تينيو للحصول على المعلومات، حسبما ذكر تشو، وقد يؤدي ذلك إلى "عواقب وخيمة محتملة تنشأ عن ممارسة المصفين لسلطاتهم الواسعة"، حتى الغرامات وسجن المسؤولين والممثلين في TACPL بتهمة ازدراء المحكمة.

ثري آروز كابيتال لديها ديون تقترب من ٣ مليارات دولار، وكان لانهيارها تأثير مضاعف في جميع أنحاء الصناعة.