باينانس تجمد حساب شركة بمليون دولار بسبب طلب من سلطت إنفاذ القانون

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 11:45 مساءً - أكدت بورصة العملات المشفرة الرئيسية "باينانس" أنها قيدت الوصول إلى حساب يمتلك مليون دولار من العملات المشفرة لمساهم في أداة تيزوس بعد كشف الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي.

ففي سلسلة تغريدات على تويتر يوم الخميس، قالت باينانس إنها قيدت حساب مدقق مكافآت الرهن على تيزوس Baking Bad "نتيجة لطلب من سلطات إنفاذ القانون". وقد زعم المساهم في تيزوس أن بورصة العملات المشفرة منعت الوصول إلى حساب الشركة الذي يحتوي على بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) وبوليغون (MATIC) وتيثر (USDT) وغيرها من التوكنات منذ ١ يوليو "دون أي تفسيرات" - وهو ادعاء أنكرته باينانس.

حيث قالت باينانس: "إن BakingBad يدرك جيدًا [إجراءات باينانس]، حيث تم إخطاره بالفعل بهذا الأمر عدة مرات وقدم نموذج الاتصال LE من خلال نظام الدردشة للدعم الخاص بنا في ٧/٦ و٧/١٢ و٧/٢٢". "إن محاولة تضليل المجتمع فيما يتعلق بقضيتك لن يغير شيئًا، لسوء الحظ."

وأضافت البورصة:

"يلزم على باينانس التعاون مع مثل هذه الطلبات، مثل أي بورصة أخرى. وهناك عملية للطعن في إجراء المصادرة مع الوكالة إذا كنت ترغب في متابعة هذا المسار. ولكن يتم ذلك من خلال الوكالة، ولا تتحكم باينانس مطلقًا في هذه العملية".

وليس من الواضح أي وكالة إنفاذ قانون تشير إليها باينانس، نظرًا لأن البورصة والشركات التابعة لها تعمل في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، ولكن صفحة Baking Bad على لينكد إن قد أظهرت أن المنصة كان مقرها في إستونيا، حيث خضعت العديد من الشركات التي تقدم خدمات متعلقة بالعملات المشفرة لقيود إضافية لمكافحة غسيل الأموال بدءًا من فبراير.