أسعار ريبل ترتفع ثم تنخفض فجأة وسط عمليات نقل غامضة للحيتان بقيمة ٥١ مليون دولار - فما التالي؟

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 11:45 مساءً - شهد سعر ريبل (XRP) ارتفاعًا كبيرًا يوم ٢٦ أغسطس، ملمحًا إلى تأثير محتمل من بعض كبار المتداولين.

ومن الجدير بالذكر أن سعر XRP قد قفز بنسبة ٦٪ إلى ٠,٣٧ دولار أثناء ساعات لندن المبكرة، وهو أعلى مستوى خلال أسبوعين. حدثت حركة الاتجاه الصعودي للتوكن بعد ساعات من معالجة شبكتها لثلاث عمليات تحويل ضخمة بقيمة ٥١ مليون دولار تشمل بورصات العملات المشفرة بيتسو وإف تي إكي، حسبما أبرزته ويل أليرت.

مخطط سعر ريبل مقابل الدولار على مدار الساعة. المصدر: تريدينغ فيو

جاءت مكاسب ريبل أيضًا كجزء من حركة صعودية أوسع نطاقًا بدأت يوم ٢٥ أغسطس، بعد يوم من إعلان ريبل عن حدثها الرئيسي "Ripple Swell Global" الذي سيعقد في لندن في نوفمبر ٢٠٢٢. وقد شهد السوق ردود فعل مماثلة حولها حدث Swell في الماضي.

إعداد انعكاس هبوطي في الأفق

ترك ارتفاع XRP خلال اليوم وراءه نمط شمعدان انعكاسي هبوطي مع فتح وإغلاق وأسعار منخفضة بالقرب من بعضها البعض مع فتيل علوي طويل. وتشير هذه الشمعة إلى أن ارتفاع السعر الذي شهدته العملة في بداية الجلسة قد غمره المضاربون على الانخفاض في نهاية الجلسة.

مخطط سعر زوج ريبل مقابل الدولار على مدى أربع ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

يتم تداول ريبل الآن بما يقرب من ٤٪ تحت أعلى مستوى خلال اليوم، ويختبر التقاء الدعم، وهو يتألف من خط الاتجاه العلوي لـ "المثلث الصاعد" السابق لريبل (عند ٠,٣٥ دولار) والمتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة ٥٠ يومًا على مدى ٤ ساعات (٥٠-٤H EMA؛ الموجة الحمراء في المخطط البياني أعلاه) بالقرب من ٠,٣٤٣ دولار.

ومن منظور تقني، فإن الاختراق دون التقاء الدعم يهدد بإعادة تنشيط إعداد المثلث الصاعد، مع هدف ربح عند حوالي ٠,٣٣ دولار، أي انخفاض في السعر بنسبة ٧٪ بحلول سبتمبر عند قياسه من سعر اليوم.

على العكس من ذلك، فإن الارتداد بعد اختبار التقاء الدعم قد يجعل سعر ريبل يتطلع إلى انتعاش نحو النطاق بين ٠,٣٦ دولار - ٠,٣٨ دولار (المحدد باللون الأحمر في المخطط البياني أعلاه). كانت هذه المنطقة بمثابة نطاق توطيد لريبل في الأشهر الأخيرة.

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