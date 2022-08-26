 هيئة الأوراق المالية والبورصات تؤخر طلب فان إيك الثالث لصندوق بيتكوين الفوري المتداول بالبورصة

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 11:45 مساءً - تراجعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) عن قرار بشأن أحدث طلب لصندوق بيتكوين (BTC) فوري للتداول بالبورصة من قبل شركة الاستثمار العالمية "فان إيك".

تحاول الشركة منذ فترة طويلة الحصول على الضوء الأخضر لما سيكون أول صندوق بيتكوين متداول بالبورصة في أمريكا، مع تقديم طلبها الأول إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في عام ٢٠١٧ والذي تم رفضه في النهاية.

قدمت فان إيك طلبًا ثانيًا تم استبعاده في نوفمبر ٢٠٢١ من قبل الهيئة، بحجة أن الشركة لم تفي بمعايير حماية المستثمرين وكذلك منع الأعمال والممارسات الاحتيالية والتلاعب.

ثابرت فان إيك على تقديم طلب ثالث ل صندوق بيتكوين متداول بالبورصة في يونيو ٢٠٢٢ تم تقديمه إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات، مع تسليط الضوء على عدد من الأسباب حول لماذا ينبغي على الهيئة إعادة النظر في قراراتها السابقة.

وكانت حجة فان إيك الأساسية هي أن الأموال الأمريكية كانت تكتسب تعرضًا لبيتكوين من خلال منتجات بيتكوين المتداولة في البورصة الفورية المعروضة في كندا.

تم تحديد الموعد النهائي للموافقة على أحدث طلب مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم ٢٧ أغسطس، مما دفع الجهة التنظيمية إلى تأجيل قرارها بشأن هذه المسألة لمدة شهرين تقريبًا.

وقد أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسها حتى ١١ أكتوبر لإصدار حكم وأشارت أنها لم تتلق أي تعليقات على تغيير القاعدة المقترح بعد الدعوة إلى التشاور العام في يوليو ٢٠٢٢: