عقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية تشهد انخفاضًا قياسيًا وسط "شعور هبوطي للغاية"

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 05:51 مساءً - بدأت العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) في رؤية تخفيضات قياسية مع هبوط التوجهات بين متداولي المشتقات.

ففي أحدث تقرير مخصص لها صدر يوم ٢٣ أغسطس، رسمت شركة التحليل أركين ريسرش صورة مقلقة للروح المعنوية بين المشاركين في عقود بيتكوين الآجلة.

أساس العقود الآجلة يشهد أدنى مستوياته في يونيو مرة أخرى

بعد الصدمة الأولية خلال انخفاض سعر بيتكوين في يونيو، والذي ظل منذ ذلك الحين بمثابة أكبر قاع، لم تكن مشتقات بيتكوين على نفس حالها.

فبعد الارتداد الأولي، تتجه المقاييس نحو الأسفل، وهذا الشهر يمثل مستويات قياسية صعبة.

إذ عاد أساس العقود الآجلة - الفرق بين أسعار العقود الآجلة وسعر بيتكوين الفوري - بالفعل إلى أدنى المستويات التي شوهدت فقط خلال انخفاض يونيو إلى ١٧٦٠٠ دولار. جاءت هذه الخطوة بسبب عمليات البيع المفاجئة الأسبوع الماضي لزوج بيتكوين مقابل الدولار، مما أدى إلى زيارات متعددة لمستويات أقل من علامة ٢١٠٠٠ دولار.

وقد أكدت أركين أنه "بشكل عام، يقع أساس العقود الآجلة الحالية عند المستويات التي تم اختبارها لفترة وجيزة فقط خلال انهيار يونيو"، مضيفةً أن البيانات "تدل على اتجاه هبوطي للغاية بين متداولي العقود الآجلة".

تأتي المزيد من الأرقام المحبطة من أسعار العقود الآجلة لأقرب شهر استحقاق لمجموعة بورصة شيكاغو التجارية.

فبعد تجاوز أدنى مستوياتها السابقة في يوليو ٢٠٢١، يتم تداول هذه العقود الآن بأكبر انخفاض على الإطلاق على السعر الفوري.

وتابع التقرير: "بشكل عام، كانت العقود الآجلة لبورصة شيكاغو التجارية تميل إلى التداول بانخفاض خلال الشهرين الماضيين، لكنها شهدت انتعاشًا قويًا قصير الأجل خلال قوة السوق في أوائل أغسطس".

مخطط الأساس السنوي المتجدد لمدة شهر واحد لعقود بيتكوين الآجلة على بورصة شيكاغو التجارية (لقطة شاشة). أركين ريسرش

جادلت أركين بأن "التأثيرات الهيكلية" داخل سوق المشتقات يمكن أن تفسر السلوك إلى حدٍ ما، ولكن "تدهور السيولة أو تقليل المخاطر بشكل عام" لا يزالان يمثلان مخاطرة.

واختتمت بالقول إنه "في حين أن مشتقات بيتكوين قد تشير إلى مناخ مهيأ لضغط قصير، فإن نطاق التداول المتقلب جنبًا إلى جنب مع اضطراب السوق العالمي يتحدث لصالح الاتجاه المُحافظ والتجميع التدريجي في السوق الفورية".

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