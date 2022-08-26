عملة USDN المستقرة المدعومة من ويفز تكسر الربط مرة أخرى وسط ترقية البروتوكول

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 05:51 مساءً - بينما يحاول مجتمع العملات المشفرة التعامل في السوق الهابطة والتعافي من الهجوم الناجم عن حوادث العملات المستقرة مثل انهيار تيرا، تُظهر عملة مستقرة خوارزمية أخرى علامات على الكفاح مع انخفاضها إلى ما دون ربط عملتها بالدولار الأمريكي.

حيث لقد انحرفت العملة المستقرة الخوارزمية نيوترينو دولار (USDN) عن ربطها بالدولار مرة أخرى، وهي المرة الرابعة التي تكافح فيها USDN للحفاظ على ارتباطها بالدولار هذا العام. يتم تداول العملة المستقرة المدعومة من ويفز عند ٠,٩٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة.

في أبريل، انهار سعر USDN إلى ٠,٧٨ دولار حيث بدأت اتهامات التلاعب في الأسعار في الانتشار، ولكن العملة المستقرة تعافت في غضون أيام قليلة بعد انهيارها الأول. ومع ذلك، في الأشهر التالية، أظهر الأصل الرقمي مرة أخرى علامات ضعف. ففي مايو، انخفض إلى ٠,٨٢ دولار وانخفض مرة أخرى في يونيو حيث تم تداوله عند حوالي ٠,٩٣ دولار لكل توكن.

ولمعالجة مشكلات الاستقرار، بدأ الفريق الذي يقف وراء العملة المستقرة تصويتًا لتنفيذ التغييرات داخل معلمات البروتوكول. وبعد التصويت، أضاف الفريق آليات جديدة لتحسين الاقتصاديات وراء البروتوكول، حيث يتضمن ذلك التغييرات في الحد الأقصى لمبلغ المبادلة وآليات حماية نسبة الدعم وتحسين توزيع المكافآت.