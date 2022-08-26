سلطة النقد في سنغافورة تفحص شركات العملات المشفرة قبل اللوائح الجديدة

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 03:48 مساءً - بدأت سلطة النقد في سنغافورة (MAS) في اتخاذ تدابير للتحضير للوائح جديدة للعملات المشفرة التي تعالج أزمة السيولة المستمرة ومشاكل السحب.

حيث أرسل البنك المركزي السنغافوري استبيانات مفصلة إلى بعض المتقدمين وحاملي تراخيص توكنات الدفع الرقمية من سلطة النقد في سنغافورة، حسبما أفادت بلومبرغ يوم الجمعة.

تم إرسال الاستبيانات الشهر الماضي، وبحسب ما ورد كانت تسعى للحصول على "معلومات دقيقة للغاية" حول النشاط التجاري والممتلكات من قبل شركات العملات المشفرة التي تم فحصها.

وقد ركزت عمليات الفحص على الاستقرار المالي للشركات والترابط، مع أسئلة بما في ذلك التوكنات المملوكة، وأكثر الأطراف للإقراض والاقتراض، والمبالغ التي تم إقراضها وأكثر التوكنات التي تم رهنها عبر بروتوكولات التمويل اللامركزي.

ونقلًا عن أشخاص مطلعين على الأمر، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع أن تستجيب الشركات على الفور. أصدرت سلطة النقد في سنغافورة ١٠ تراخيص لشركات العملات المشفرة في سنغافورة حتى الآن، بما في ذلك منصات التداول مثل كريبتو دوت كوم ودي بي إس فايكرز، وهو ذراع الوساطة لبنك دي بي إس. ويُعد هذا جزءًا صغيرًا جدًا من حوالي ٢٠٠ شركة تم الإبلاغ عنها والتي تقدمت بطلب للحصول على الترخيص.

يبدو أن الإجراء التنظيمي الأخير في سنغافورة يهدف إلى تكثيف التدقيق على شركات العملات المشفرة وسط اللوائح الجديدة القادمة لهذه الصناعة. في منتصف يوليو، كشف المدير الإداري لسلطة النقد في سنغافورة، رافي مينون، أن هيئة الرقابة المالية كانت تعمل على إطار تنظيمي لمعالجة "حماية المستهلك وسلوك السوق ودعم احتياطي العملات المستقرة" في الأشهر القليلة المقبلة.

وقد أشارت الهيئة تحديدًا إلى النقاط العمياء في لوائح العملات المشفرة الحالية في سنغافورة، مشيرةً إلى أن مزودي خدمات توكنات الدفع الرقمي لا يخضعون لمتطلبات رأس المال أو السيولة القائمة على المخاطر. كما أنه لا يلزم عليهم حاليًا حماية أموال العملاء أو التوكنات الرقمية من مخاطر الإفلاس؛ بدلًا من ذلك، تركز اللوائح في الغالب على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى مخاطر التكنولوجيا.