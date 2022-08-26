باينانس تقرر تعليق عمليات إيداع وسحب إيثريوم وتوكنات ERC-٢٠ أثناء ترقية ميرج

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 03:48 مساءً - ستقوم بورصة العملات المشفرة "باينانس" بتعليق عمليات الإيداع والسحب لإيثريوم (ETH) وERC-٢٠ أثناء انتقال بلوكتشين إلى بيكون تشين لإثبات الحصة (PoS) في سبتمبر.

أعلنت أكبر بورصة في العالم من حيث حجم المعاملات عن هذه الخطوة في محاولة لتوفير الاستقرار خلال ترقية ميرج، والتي من المقرر إجراؤها في منتصف سبتمبر ٢٠٢٢. أصبحت باينانس ثاني بورصة كبرى تعلن عن تعليق عمليات الإيداع والسحب لإيثريوم، بعد إعلان كوين بيز في وقتٍ سابق في أغسطس ٢٠٢٢.

ووفقًا لإعلان صادر عن باينانس، فإن البورصة ستحدد توقيت التعليق مع ترقيتين مهمتين من شأنهما تسهيل تحول إيثريوم من إثبات العمل (PoW) إلى إثبات الحصة. حيث أشارت البورصة إلى أنه يمكن إنشاء توكن جديد أثناء الانقسام الكلي، مما يستلزم خطوات لتقليل مخاطر التداول وضمان سلامة أموال المستخدمين التي يمكن أن تتأثر بتقلب الأسعار.

وستقوم باينانس بتعليق عمليات الإيداع والسحب لتوكنات إيثريوم وERC-٢٠ في ٦ سبتمبر أثناء ترقية طبقة توافق بيلاتريكس وكذلك في ١٥ سبتمبر، عندما تتم جدولة ترقية طبقة التنفيذ في باريس.

كما طرحت البورصة سيناريوهين ترى من المحتمل حدوثهما أثناء ترقية ميرج. يعتبر السيناريو "أ" أنه لن يتم إنشاء أي توكن جديد، والذي قد يشهد قيام باينانس بإعادة فتح عمليات الإيداع والسحب لإيثريوم وتوكنات ERC-٢٠ كمسألة ذات أولوية.

يأخذ السيناريو الثاني في الاعتبار احتمال انقسام سلسلة إيثريوم إلى سلسلتين متنافستين تؤدي إلى إنشاء توكن جديد. وفي هذه النتيجة المحتملة، ستستخدم باينانس رمز ETH لسلسلة إيثريوم إثبات الحصة.

وستقوم البورصة بعد ذلك بإضافة رصيد إلى حسابات مستخدمي باينانس بتوكن من سلسلة الأقلية بنسبة ١:١. وسيستند هذا إلى لقطة من أرصدة إيثريوم قبل ترقية طبقة تنفيذ باريس المجدولة في ١٥ سبتمبر.