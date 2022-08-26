الشرطة الأفغانية تغلق بورصات العملات المشفرة لتنفيذ حظر البنك المركزي

تام شمس - الجمعة 26 أغسطس 2022 02:45 صباحاً - أغلقت الشرطة ما لا يقل عن ١٦ بورصة للعملات المشفرة في مقاطعة هرات بغرب أفغانستان في الأسبوع الماضي، وذلك وفقًا لتقرير نُشر في أريانا نيوز، وهي وسيلة إخبارية مستقلة في البلد. وقد نقل التقرير عن مسؤول بالشرطة المحلية قوله إن الاعتقالات جرت أثناء الإغلاق،

حيث تم تنفيذ الإغلاقات ردًا على الحظر المفروض على تداول العملات المشفرة منذ حوالي ثلاثة أشهر، وفقًا للتقرير. وكان يشير على ما يبدو إلى الحظر المفروض على تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت من قبل بنك أفغانستان المركزي في يونيو. حيث قال متحدث باسم البنك المركزي لبلومبرغ في ذلك الوقت:

"لا توجد تعليمات في الشريعة الإسلامية للموافقة على [تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت]. ونتيجة لذلك، قمنا بحظرها".

وقد قال غلام محمد السحرابي، رئيس اتحاد صرافة هيرات، لأريانا نيوز، إن "حسابات العملات الرقمية تقع خارج البلاد ويتم شراؤها من الشركات. ولكن شعبنا ليسوا على دراية بها، لذلك من الأفضل عدم استخدامها".

ذكرت أريانا نيوز في يوليو أن البنك المركزي سيبدأ محاكمة الأفغان الذين انتهكوا الحظر. وأفادت النشرة أن البنك المركزي قال إنه لم يصدر أي تراخيص للتداول عبر الإنترنت، مما يجعل كل نشاط من هذا النوع غير قانوني.

ارتفع استخدام العملات المشفرة في أفغانستان بعد أن سيطرت طالبان على البلاد في عام ٢٠٢١ وتعرض الاقتصاد الأفغاني الهش لمزيد من عدم الاستقرار، حيث أصبح تلقي التحويلات الأجنبية أكثر صعوبة لأن ويسترن يونيون وسويفت وقفا خدماتهما في البلاد، مما أدى إلى زيادة الاهتمام بالعملات المشفرة. ووفقًا لتقرير قناة الجزيرة في مارس، كانت هناك مجموعة واتساب مخصصة لتداول العملات المشفرة وكانت تضم ١٣٠٠٠ عضو في هرات.

كما أثبتت العملات المشفرة أنها قناة قيمة للمساعدات الغربية لأفغانستان، حيث استخدمت منظمات مثل النساء من أجل النساء الأفغانيات العملات المشفرة لتقديم المساعدة داخل البلاد.