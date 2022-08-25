شركة ماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة "بيتكوين ديبوت" تهدف إلى طرح أسهمها للجمهور في عام ٢٠٢٣ عبر صفقة شركة استحواذات ذات أغراض خاصة بقيمة ٨٨٥ مليون دولار

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 06:48 مساءً - تخطط بيتكوين ديبوت، وهي شركة كبرى لماكينات الصراف الآلي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، لطرح أسهمها للجمهور من خلال عملية دمج مع شركة استحواذات ذات أغراض خاصة (SPAC).

إذ توصلت بيتكوين ديبوت ومقرها أتلانتا إلى اتفاق نهائي للاندماج مع شركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة جي إس آر ٢ ميتيورا (GSRM) في صفقة بقيمة ٨٨٥ مليون دولار من أجل الإعلان عن الطرح العام، حسبما أعلنت الشركة رسميًا يوم الخميس.

وسيؤدي دمج الأعمال إلى أن تصبح شركة بيتكوين ديبوت شركة مدرجة للجمهور حيث سيتم تداول أسهم الشركة المشتركة - التي تطلق عليها بيتكوين ديبوت إنك - على بورصة ناسداك تحت المؤشر الجديد BTM.

تمت الموافقة على الاندماج بالإجماع من قبل فريق القيادة في بيتكوين ديبوت ومجلس إدارة GSRM ومن المتوقع أن يتم إنجازه في الربع الأول من عام ٢٠٢٣، حيث سييخضع لموافقات تنظيمية وموافقات من أصحاب المصلحة، وظروف الإغلاق معتادة أخرى.

يقال إن شركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة GSRM لديها حوالي ٣٢٠ مليون دولار يمكن أن تستخدمها بيتكوين ديبوت للنمو، على الرغم من أن مستثمري شركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة قادرون على سحب أموالهم قبل الاندماج. كما يمكن لبيتكوين ديبوت المضي قدمًا في جولة تمويل من المفترض أن تتم في نفس الوقت مع صفقة الاندماج.

حيث قال غوس غارسيا، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة GSRM ومصرفي استحواذات سابق في بنك أوف أمريكا، إنه واثق من خيارات تمويل بيتكوين ديبوت بسبب نمو الشركة المستمر.