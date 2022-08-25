مؤسّس بوليغون "سانديب نيروال" يجمع ٥٠ مليون دولار لصندوق ويب ٣

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 06:48 مساءً - جمع رائد مجال العملات المشفرة ومؤسس شركة بوليغون "سانديب نيروال" ٥٠ مليون دولار لصندوق الشركات الناشئة الجديد المخصص لشركات ويب ٣، مما يؤكد اهتمام رأس المال المتزايد بالإنترنت الذي يعتمد على بلوكتشين.

حيث كشفت الشركة يوم الخميس أن شركة رأس المال الاستثماري التابعة لنيلوال، سيمبوليك كابيتال، مدعومة ببروتوكولات العملات المشفرة والبورصات وشركات التدقيق التي تركز على العملات المشفرة وغيرها من شركات رأس المال الاستثماري. استثمر صندوق سيمبوليك بالفعل في ثلاثة شركات ناشئة للألعاب التي تركز على بلوكتشين، وهي: بلينكمون وبلايت موجو وكوميونيتي غيمينغ. ولكن لم يتم الكشف عن التمويل الأولي الذي تلقته هذه الشركات الناشئة.

وفي حديثٍ جديد حول تمويل المشروع، قال نيلوال إن شركته تركز على دعم مؤسسي المشاريع من الأسواق الناشئة. حيث قال إن "بوليغون قد بدأت في الهند، وكافحنا من أجل التواصل مع شركات رأس المال الاستثماري التي تؤمن برؤيتنا وقدراتنا كمؤسسين".

شارك نيلوال في تأسيس بوليغون في عام ٢٠١٧ في الهند قبل الانتقال إلى دبي بعد عامين. وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال نيلوال إنه غادر وطنه بسبب نقص الوضوح التنظيمي حول العملات المشفرة.

ومثل شركات رأس المال الاستثماري الأخرى التي تركز على العملات المشفرة، تركز سيمبوليك كابيتال بشكل كبير على مشاريع ويب ٣، أو الحلول التي ستطور الإنترنت اللامركزي. وحسبما أفاد كوينتيليغراف، تم الإعلان عن صندوقين يركزان على الويب ٣ في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حيث أطلقت كوين فند مشروعًا بقيمة ٣٠٠ مليون دولار وبدأ شيما كابيتال صندوقًا مع التزام بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.