باينانس تقدم تأكيدات أمنية في جلسة الاستماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الفلبيني

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 06:48 مساءً - شارك ممثلو باينانس في جلسة استماع للجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الفلبيني، وفقًا لتقرير صادر عن الصحافة المحلية يوم الأربعاء. كما شارك أيضًا نائبة محافظ البنك المركزي الفلبيني، تشوتشي فوناسيير، ورئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، إميليو أكينو، وأعضاء في تحالف التكنولوجيا المالية الفلبيني ومنطقة كاغايان الاقتصادية، في تلك الجلسة.

تم تكريس الجلسة لابتكار التكنولوجيا المالية وحماية المستهلك، وفقًا للتقرير. حيث ناقشت فوناسيير نهج تجريبي للتنظيم، وتحدث أكينو عن أمن الأصول الرقمية. تم تمثيل باينانس بواسطة مدير APAC ليون فونغ والمدير العام لفرع الفلبين كينيث ستيرن، الذي أخبر الجلسة عن أمن البورصة وعملية معرفة العملاء. حيث قال ستيرن في الجلسة:

"لا يزال ٧٨٪ من الفلبينيين غير قادرين على الوصول إلى الخدمات البنكية، لكن يمكن للعملات المشفرة أن تساعد في تقليل هذا العدد لأن حاملي أصول العملات المشفرة سيتجاوز قريبًا عدد حاملي بطاقات الائتمان في البلاد."

كذلك قالت بينانس إنها ترعى أيضًا برنامجًا تدريبيًا لمتداولي العملات المشفرة الجدد في الفلبين هذا الشهر، وأنها تجري محادثات مع الجامعات المحلية حول توفير الدورات والشهادات في تكنولوجيا بلوكتشين.