أحد مناصري بيتكوين يعرض فكرة تتضمن بيتكوين كحل لمشاكل قروض الطلاب في أمريكا

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - في أعقاب إعلان رئيس الولايات المتحدة جو بايدن عن خطة سماح لقروض الطلاب تهدف إلى إلغاء ديون تصل إلى ٢٠ ألف دولار لملايين الأميركيين، اقترح مؤيد بيتكوين (BTC) طريقة بديلة لسداد القروض.

حيث غرّد دينيس بورتر، الرئيس التنفيذي للمنظمة غير الهادفة للربح التي تسمى ساتوشي أكشن، أن هناك طريقة أخرى للحكومة الأمريكية لحل قضية القروض الطلابية. ووفقًا لبورتر، يمكن أن يمنح بايدن كل مدين بعض عملات بيتكوين بقيمة ١٠٠٠٠ دولار وقفلها ضمن عقد ذكي لمدة ١٠ سنوات. وأوضح المسؤول التنفيذي للمنظمة غير الربحية أن العقد من المفترض أن يكون كافيًا لسداد الرصيد المتبقي بمجرد إصداره.

انتقد أفراد المجتمع ذكر بورتر لعقد ذكي حيث يعتقد البعض أن شبكة بيتكوين لا يمكنها دعم ذلك. حيث رد أحد مستخدمي تويتر على بورتر ووصفه بأنه يقوم "بتجميع الأشياء العشوائية معًا"، بينما قال آخر إن بيتكوين ليست الحل لكل شيء.

وفي رد على موضوع تويتر، أخبر جون وينجيت التنفيذي لأحد شركات التكنولوجيا المالية "بورتر" أنه لا يمكن القيام بذلك باستخدام بيتكوين فقط. سأل وينجيت أيضًا بورتر عما إذا كان هذا هو اعترافه بأن بيتكوين بحاجة إلى توسيع حالات الاستخدام.

وعلى الرغم من الانتقادات المتعلقة بتوافق العقد الذكي مع بيتكوين، دعم بورتر اقتراحه ودافع عن موقفه. حيث شارك المسؤول التنفيذي أيضًا رابطًا إلى دليل يوضح طريقة حول كيفية استخدام العقود الذكية في قفل بيتكوين لفترة من الزمن: