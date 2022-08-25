اعتماد العملات المشفرة في أيرلندا شهد انخفضًا بأكثر من ١٦٪ في العام الماضي

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - انخفض عدد مستثمري العملات المشفرة في أيرلندا بشكل طفيف في العام الماضي، أو هكذا يبدو وفقًا للبيانات الأخيرة من فايندر دوت كوم.

حيث كشف التقرير أن تبني العملات المشفرة في الدولة الجزيرة قد انخفض بحوالي ١٦,٦٪ خلال العام الماضي. ومن بين مستخدمي الإنترنت الأيرلنديين البالغين الذين شملهم الاستطلاع، يمتلك ١٠٪ عملات مشفرة، مقابل ١٢٪ في عام ٢٠٢١.

وقد علّق جيمس إدواردز المتخصص في العملات المشفرة في فايندر قائلًا إن مثل هذا الانخفاض الطفيف يمثل في الواقع صدمة إيجابية نظرًا لحالة السوق الهابطة.

"لقد شهدنا انخفاضًا كبيرًا في سعر بيتكوين في بداية مايو ويونيو، وبينما رأينا انخفاضًا في عدد الأشخاص الذين بمتلكون عملة مشفرة، إلا أنه ليس بنفس درجة الشدة التي كانت متوقعة".

كما يقول إدواردز إن البيانات تشير إلى أنه على الرغم من عمليات البيع، فإن الانخفاض المنخفض في المحتفظين بالعملات يشير إلى أن المحتفظين بالعملات وغيرهم الكثير يقومون بالشراء بأسعار مخفضة.

كما سلط الاستطلاع الضوء على هيمنة المستثمرين الأيرلنديين من الرجال على المستثمرين الإناث، حيث بلغت نسبة الرجال ٧٢٪. تتماشى هذه الفجوة بين الجنسين مع واقع مجال العملات المشفرة بأكمله، والذي يهيمن عليه الذكور بشكل كبير.

ولكن هذا يتغير ببطء حيث يستمر المجال في الاندماج مع مختلف الصناعات العالمية. ووفقًا لتقرير دراسة BTCM للمستثمرين لعام ٢٠٢١، زاد عدد النساء المستثمرات اللائي دخلن المجال بنسبة ١٢٦٪.

كان المستثمرون الأيرلنديون هم الأكثر اهتمامًا ببيتكوين (BTC) بنسبة ملكية ٣٥٪ بين المستخدمين المحليين، ويلي ذلك دوجكوين (DOGE) (٢٦٪) وإيثريوم (ETH) (٢٣٪).