حيتان إيثريوم تنقل مقتنياتها إلى البورصات قبل ترقية ميرج

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - ومن المفترض أن تمر شبكة بلوكتشين إيثريوم لواحد من أكبر التحديثات منذ إنشائها، حيث ستنتقل إلى إجماع تعدين إثبات الحصة (PoS) من دليل إثبات العمل (PoW) الحالي.

تم تحديد تاريخ ترقية ميرج في ١٥ سبتمبر، بعد نجاح دمج شبكة اختبار غويرلي - وهو اختبار الدمج النهائي للاختبار قبل الانتقال الفعلي. كان إيثر (ETH)، وهو التوكن الأصلي للشلكة، في ارتفاع صعودي بعد الإعلان عن تاريخ ترقية ميرج في يوليو مع ارتفاع سعر إيثريوم إلى أعلى مستوى جديد خلال ستة أشهر عند أكثر من ٢٠٠٠ دولار ولكنه فشل في تعزيز المقاومة الحرجة.

ويبدو أن الحماس الصعودي من حيث سعر التوكن ومعنويات السوق في انخفاض مع اقترابنا من ترقية ميرج. حيث شهدت مجموعة كبيرة من حيتان إيثريوم انخفاضًا حادًا في مقتنياتها.

وتشير البيانات الواردة من شركة سانتيمنت لتحليل العملات المشفرة إلى إغلاق الفجوة بين أكبر ١٠ عناوين غير موجودة على البورصات وعناوين البورصات التي تحتوي على إيثريوم. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أرسلت أكبر عناوين الحيتان قدرًا كبيرًا من عملات إيثريوم إلى البورصات حيث شهدت العناوين غير الموجودة على البورصات انخفاضًا بنسبة ١١٪ بينما شهدت العناوين الموجودة في البورصات زيادة بنسبة ٧٨٪.

أعلى ١٠ محفظات على البورصات وخارج البورصات التي تحتوي على إيثريوم. المصدر: سانتيمنت

يعتبر تدفق العملات المشفرة على البورصات شعورًا هبوطيًا وغالبًا ما يقوم به المتداولون لجني الأرباح من خلال بيع توكناتهم. وتشير الزيادة في كمية إيثريوم حسب عناوين الحيتان في البورصات إلى أن هذه الحيتان تتوقع انخفاض السعر في المستقبل القريب.