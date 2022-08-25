التعديلات على قانون الإعلانات التجارية للولايات المتحدة تميّز بين العملات المشفرة و"النقود الإلكترونية"

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - انتهت لجنة مشتركة من لجنة القانون الموحد في الولايات المتحدة (ULC) ومعهد القانون الأمريكي (ALI) من التعديلات على قانون الإعلانات التجارية الموحد (UCC)، والتي تنظم تفاصيل معاملات الأصول الرقمية والتمويل المضمون بالضمانات.

تعتبر التعديلات "موصى بها لسنها في جميع الولايات"، على الرغم من أن كل حالة من حالات التنفيذ النهائي قد تختلف تبعًا للولاية.

وقد تمت الموافقة على المسودة النهائية لتعديلات لجنة التقنيات الناشئة في ULC-ALI على قانون الإعلانات التجارية الموحد خلال اجتماع عقد في الفترة من ٨ إلى ١٣ يوليو. وظهرت التحديثات الرئيسية المتعلقة بمجال العملات المشفرة في المادتين ٣ و٩، كما تحتوي المادة ١٢ الجديدة على مجموعة من التفاصيل ذات الصلة أيضًا.

أدخلت التعديلات مفهوم "السجلات الإلكترونية القابلة للتحكم"، والتي لن تغطي فقط الأصول المدعومة من بلوكتشين ولكن جميع أنواع الأصول الرقمية المستقبلية أيضًا. ونظرًا لتعريفها على أنها "سجل مخزن في وسيط إلكتروني"، فإن السجلات الإلكترونية القابلة للتحكم تتضمن العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للاستبدال (NFTs)، ولكنها منفصلة عن فئة "النقود الإلكترونية".

يتم تضمين "النقود الإلكترونية" في فئة "النقود" المنقحة وتشير إلى العملات الرقمية الورقية. وبالتالي، يمكن اعتبار العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs) "نقودًا إلكترونية" بموجب الإرشادات الجديدة، بينما لا يمكن اعتبار العملات المشفرة كذلك.

تحدد التعديلات أيضًا أنه من أجل تحقيق الأولوية الأولى في ضمانات العملات المشفرة، سيتعين على المُقرض الحصول على المفتاح الخاص للمقترض ونقل العملات المشفرة إلى محفظة يتحكم فيها المُقرض (أو الوصي) فقط.