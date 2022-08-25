محكمةٌ أمريكية تمنح الموافقة لشركة فوياجر لدفع مكافآت للموظفين الرئيسيين

تام شمس - الخميس 25 أغسطس 2022 05:50 مساءً - منحت محكمة الإفلاس في نيويورك شركة الوساطة بالعملات المشفرة فوياجر ديجيتال الضوء الأخضر لدفع مكافآت لاستبقاء الموظفين الرئيسيين.

وكانت الشركة قد قدمت طلبًا إلى محكمة الإفلاس بالولايات المتحدة في ٢ أغسطس للحصول على الموافقة على خطة استبقاء الموظفين الرئيسيين (KERP) والتي استلزمتها مدفوعات بقيمة ١,٩ مليون دولار إلى ٣٨ موظفًا رئيسيًا تم تحديدهم على أنهم حيويون لعمليات البورصة المستمرة.

كان دائنو الشركة، التي تقدمت بطلب الإفلاس في يوليو ٢٠٢٢، قد عارضوا في البداية مدفوعات فوياجر من أجل خطة KERP في دعوى قضائية يوم ١٩ أغسطس بدعوى أنه يجب إعطاء الأولوية للمدفوعات للمستثمرين قبل الموظفين "الذين يحصلون على تعويض جيد".

ووفقًا للوثائق المقدمة للمحكمة، تم التوصل إلى اتفاق بين فوياجر ولجنة الدائنين لإسقاط معارضة خطة KERP المقترحة بشروط معينة، والتي كان من أهمها تنفيذ إجراءات خفض التكاليف التشغيلية لتوفير ٤,٦ ملايين دولار. تبلغ مدفوعات خطة KERP ٢٢,٥٪ من الرواتب السنوية للموظفين المؤهلين.

وتؤكد فوياجر أن الموظفين البالغ عددهم ٣٨ موظفًا مهمون للعمليات التجارية، حيث يؤدون "المحاسبة الأساسية وإدارة النقد والأصول الرقمية والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والوظائف القانونية وغيرها من الوظائف الهامة للمدينين".

وقد تناول الطلب المقدم للمحكمة أيضًا المخاوف التي أثارها مكتب الأوصياء في الولايات المتحدة، الذي يشرف على إدارة قضايا الإفلاس والأوصياء الخاصين كعنصر من عناصر وزارة العدل.

اعترض لجنة الأوصياء في الولايات المتحدة على اقتراح خطة KERP بدعوى أن قائمة الموظفين المحددة لمكافآت الاحتفاظ ربما تضمنت "المطلعين عل الشؤون الداخلية" وأن فوياجر لم تقدم أدلة كافية لتبرير المكافآت المقترحة.

وافق قاضي الإفلاس في الولايات المتحدة مايكل وايلز في النهاية على اقتراح مدفوعات خطة KERP، متفقًا مع تأكيد فريق فوياجر القانوني على أنه لم يتم تعيين أي من المستفيدين من المكافآت أو الأشخاص المنضمين إلى مجلس الإدارة أو مرؤوسيهم وليس لديهم سيطرة إدارية على الشركة.